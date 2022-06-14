الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن فشل جولة مفاوضات مع الحكومة ويؤكد: مستمرون في الإضراب

أكدت وسائل إعلام تونسية، أن مفاوضات الحكومة والاتحاد العام للشغل قد فشلت، وأن الاتحاد متمسّك بالإضراب المقرر يوم الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة “الشعب نيوز”، وهي منصة يستخدمها الاتحاد العام للشغل للتعبير عن مواقفه، عن مصادر أن الاجتماع الذي عقد الاثنين بين ممثلين عن اتحاد الشغل والحكومة لم يسفر عن نتائج إيجابية، مشيرة إلى مواصلة الاتحاد التعبئة لإنجاح الإضراب.

وقال المصدر “لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى نهاية يوليو/تموز القادم”.

ومن المنتظر أن ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إضرابا عاما في القطاع العمومي، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.

وقال الاتحاد إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.

وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.

وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.

وفد الاتحاد العام للشغل خلال لقاء تفاوضي مع الحكومة

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

وتضمن المنشور دعوة بودن إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.