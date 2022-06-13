السودان.. سجال بين وجدي صالح وسليمان صندل بشأن دور الجيش في المشهد السياسي (فيديو)

دعا وجدي صالح -الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير- “الثوار” إلى تصعيد حراكهم لإجبار المؤسسة العسكرية على ترك الحكم، وأضاف “لن نتراجع عن إسقاط الانقلاب، والقوى السياسية المؤيدة له مجرد كومبارس”.

وفي حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، قال صالح: كيف يمكن للمكوّن العسكري أن يكون شريكًا بموجب الوثيقة الدستورية وقد انقلبوا عليها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؟

وأبدى صالح استغرابه من تصريح لمبارك أردول -الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني).

وتابع “طالما انقضّوا على هذه الوثيقة، فعن أي وثيقة دستورية يتحدث؟ بعد 25 أكتوبر لا توجد وثيقة دستورية، لأن أطراف الوثيقة غير موجودين، ويرجعون إلى الوثيقة الدستورية لتبرير وجودهم مع الانقلابيين في هذه السلطة”، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأحد، صرّح أردول بأن المكوّن العسكري جزء من الانتقال الديمقراطي وشريك في الحكم بنص الوثيقة الدستورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن المكوّن العسكري هو القادر على تهيئة الأجواء للانتخابات، وفق تعبيره، وأشار إلى أن العسكريين كانوا جزءًا من العمليتيْن الانتقاليتيْن السابقتين، في ستينيات وثمانينيات القرن الماضي.

واستطرد صالح في حديثه للجزيرة مباشر “الأزمة في البلاد سببها الانقلاب الذي يجب أن يسقط ويذهب، والجماهير ترفض هذا الانقلاب، بل إن مسمى (الحرية والتغيير-الميثاق الوطني) كان بغرض التشويه، قبل أن يحوّلوه إلى التوافق الوطني”، وفق قوله.





وفي سياق متصل، قال الدكتور سليمان صندل -الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، نائب الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني)- إن توصيفهم على أنهم (كومبارس) غير دقيق وغير سليم على الإطلاق، و”لا يليق بالتضحيات السياسية التي قدمها الزملاء في التوافق الوطني”، على حد قوله.

وأضاف صندل في حديثه للجزيرة مباشر “الأخ وجدي يعرف ماذا فعلوا في أديس أبابا؟ وكيف أنهم خانوا القضية الوطنية ورفضوا السلام، وعندما اتفقنا على إدخال قضية السلام في الوثيقة الدستورية أتوا إلى الخرطوم ووقّعوا مع المكوّن العسكري الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، وهم الذين وقفوا في طريق السلام ما أخّرنا عامًا بأكمله”.





وتابع “جبهة المجلس المركزي ليست مفوضة من الشعب السوداني ونرفض محاولات سرقة الثورة، ولا نتفضل على الشعب السوداني، وخضنا نضالًا مريرًا لمدة 20 عامًا ضد المؤتمر الوطني من أجل الكرامة والديمقراطية، بينما كان كثيرون ممن يجلسون في جانب الحرية والتغيير يتقربون إلى السلطة”.

وأضاف “بخصوص المظاهرات الحالية في السودان فهي مكفولة ضمن القانون، والشباب يعبرون عن آرائهم، ونسعى في نهاية الفترة الانتقالية إلى استكمال التحول الديمقراطي والوصول للدولة المدنية”.

وبخصوص تعطيل المكوّن العسكري للوثيقة الدستورية، قال صندل إن المشكلة التي وقعت بين الحرية والتغيير -بصفتها حاضنة سياسية- والمكوّن العسكري أدى إلى تعطيل مؤسسات الحكم كلها تمامًا.