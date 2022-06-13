صار وزنه 52 كيلو غرامًا.. شؤون الأسرى: الوضع الصحي لناصر أبو حميد في غاية الخطورة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الحالة الصحية للمعتقل ناصر أبو حميد آخذة بالتدهور بشكل كبير، وأنه يمر بمرحلة غاية في الخطورة إذ وصل وزنه الى 52 كيلوغرامًا.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة أن الأسير أبو حميد يعاني من نقص في كريات الدم الحمراء، نتيجة للعلاج والمرض، وأنه على الرغم من حاجته للعلاج الكيماوي إلا انه يسبب له الإرهاق الشديد، مشيرا إلى أن الهزال الدائم يحد من قدرته على المشي، والتنفس، ودائمًا يلازمه أنبوب الأوكسجين.

ونوه إلى أن أبو حميد يوجد حاليًا في عيادة “سجن الرملة” التي يطلق عليها الأسرى اسم “المسلخ”، حيث يرافقه شقيقه المعتقل محمد من أجل مساعدته والاهتمام به، وأن عدد جلسات الكيماوي التي سيخضع لها ستكون بناء على وضعه الصحي، حيث خضع مؤخراً لجلستي علاج كيماوي، ومن المقرر أن يخضع للجلسة الثالثة الأسبوع القادم.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبةً المجتمع الدولي بكل تشكيلاته بالتدخل الفوري للضغط من أجل الإفراج عنه ووقف مسلسل تصفيته، من خلال تركه فريسة لمرض السرطان.

وعانى أبو حميد منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2021 آلامًا حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند إلى أي فحوص مخبرية، وأكد آنذاك أن ما يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر من مضاد حيوي.

وبعد ضغوط من الأسرى تم نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة في عيادة سجن الرملة، وكان التشخيص وجود كتلة على الرئة اليسرى، ومع ذلك استمرت عيادة السجن في صرف كميات كبيرة من المضادات الحيوية، على اعتبار أن الكتلة يمكن أن تزول بها.

ومع تدهور حالته الصحية واستمرار مطالبات الأسرى نُقل إلى مستشفى برزلاي، وهناك أُجريت له فحوص وصور أشعة أكثر دقة أظهرت أنه مصاب بورم تقرر استئصاله وأخذ خزعة منه.

يشار إلى أن الأسير أبو حميد (49 عامًا)، من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، إضافة إلى أخ شهيد.

وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدة، وقد فقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.