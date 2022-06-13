بسبب “الجوع والتعذيب”.. شغب داخل سجن يديره الحوثيون في اليمن (فيديو)

أثار سجناء في اليمن شغبًا في سجن خاضع لسيطرة مسلحي جماعة الحوثي، بسبب ما قالوا إنه نقص شديد في المواد الغذائية، وعمليات تعذيب من سجّانيهم.

وتظهر لقطات تلفزيونية مباشرة بُثت على وسائل التواصل، سجناء في سجن البيضاء المركزي وهم يصيحون وسط كومة من الأنقاض.

وقال السجناء في المقاطع المنشورة إنهم لم يحصلوا على طعام منذ أيام، وإنهم يعانون من جوع شديد في السجن.

وأضاف السجناء أن احتجاجاتهم قوبلت اليوم بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأشار تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في يونيو/حزيران الجاري إلى أنه من المرجح الوصول إلى مستوى عالٍ جديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، في حين تنخفض المساعدات الغذائية الإنسانية وتشتدّ القيود على إدخالها.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يواجه أكثر من 19 مليون شخص أزمة أسوأ في مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.