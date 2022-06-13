رئيس “القضاة الشبان” في تونس: سعيّد عزل 57 قاضيًا لعصيانهم تعليماته باستهداف معارضيه (فيديو)

قال القاضي مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان إن القضاة قرروا تمديد الإضراب عن العمل بعد رفض الرئيس قيس سعيّد الاستجابة لمطالبهم مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنهم سيراعون الحالات الإنسانية.

والخميس الماضي، أعلنت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) تمديد إضراب القضاة الذي بدأ الاثنين، في المحاكم جميعها لأسبوع ثان، ما لم يتراجع سعيّد عن قرار عزل 57 قاضيًا.

وأوضح المسعودي -خلال مشاركته، الأحد، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سندخل في إضراب عام مفتوح.

وأضاف “لن نعمل في إطار من عدم الاستقلالية، وإجراءات الرئيس تضر بسمعة القضاء”.

وتابع “الرئيس يستخدم ذريعة الفساد للحد من استقلالية مرفق القضاء، مشيرًا إلى أن من تم عزلهم يمتلكون تاريخًا ناصع البياض، وقد عزلهم الرئيس لعصيانهم تعليمات الرئيس باستهداف معارضيه”.

وأوضح المسعودي أن سعيّد يعمل خارج الأطر القانونية، كما أنه يعمد إلى وضع اليد على السلطة القضائية واغتيالها.

يذكر أن إضراب القضاة سجّل نسبة نجاح في يومه الرابع، وتمت الاستجابة لتعليق العمل في المحاكم كافة بنسبة 99%.

ودعا المسعودي إلى التراجع عن هذا القرار الجائر حتى يتم استئناف العمل القضائي بشكلٍ طبيعي.

والأسبوع الماضي، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا قضى بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب” و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحّته.

والسبت، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

ونددت عشر منظمات غير حكومية بما فيها “هيومن رايتس ووتش” الجمعة بقرار الرئيس التونسي، وعدّته “اعتداء على دولة القانون”.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترى قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.