تونس.. استقالة عضو من الهيئة العليا للانتخابات عيّنه الرئيس قبل أسابيع

قال قاضٍ تونسي إنه تقدم باستقالته من عضوية الهيئة العليا للانتخابات التي عينها الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع، تضامنًا مع الاحتجاجات التي يخوضها القضاة في البلاد.

وقال الحبيب الربعي إنه تقدم باستقالته من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مساندةً لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقًا للمعايير الدولية، على حد وصفه.

وكان سعيّد قد عيّن أعضاء “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” الشهر الماضي بعد أن أصدر مرسومًا غير بمقتضاه القانون الأساسي للهيئة التي كان يعينها قبل ذلك البرلمان، مانحًا نفسه حق تعيين رئيسها وأعضائها.

وبموجب القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل تعديله، فإن الهيئة مؤسسة دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة” ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين ويباشرون مهامهم فترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

وأعفى سعيّد في 2 يونيو/ حزيران الجاري، بموجب أمر رئاسي 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب” و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وقد نفى القضاة هذه التهم واحتجوا على تلك الإقالات.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ قد سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين حكومة بديلة، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، في حين ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.