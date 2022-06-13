توعدت بـ”ثمن غال” حال وفاته.. أسرة علاء عبد الفتاح تشكو تدهور صحته في السجون المصرية

كشفت الناشطة السياسية المصرية منى سيف، شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح في تدوينة لها عبر حسابها على فيسبوك عن سوء حالة أخيها الصحية والنفسية داخل السجن.

ويقضي عبد الفتاح حاليًا عقوبة سجن مدتها 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهو اتهام شائع التوجيه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.

وأفادت منى، أن عبد الفتاح يواصل إضرابه عن الطعام المستمر منذ 72 يومًا، حيث تمكنت من زيارته ورؤيته، الأحد، في محبسه بمجمع وادي النطرون مع والدتها ليلى سويف، من خلال سماعة هاتف عبر حاجز زجاجي، لمدة 20 دقيقة، كاشفة عن أنه خسر جزءًا كبيرًا من وزنه.

بدورها قالت سناء سيف شقيقة علاء الثانية إنه قد يفقد حياته داخل السجن بسبب الإضراب عن الطعام.

وأضافت في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك أن علاء فقد الأمل في الإفراج عنه، وأنه بات على قناعة تامة من موته المحقق داخل السجن.

وتابعت سناء خلال منشورها “قال لشقيقتي منى خلال الزيارة، أنا مش هخرج بطلوا تفكروا بالطريقة دي. أنا هموت هنا شهيد”.

وتساءلت سناء “لا أعرف إذا كنا سنستطيع إنقاذه أم لا؟”. مؤكدة أنه حال موت شقيقها سيكون ثمنه السياسي “غالٍ جدًا”.

وغرد الحقوقي بهي الدين حسن قائلًا “إجرام حتى الموت.. لماذا تخشى سلطة مدججة بالسلاح وبجيش من الجلادين ومجالس من المزورين إنسانًا لا يملك سوى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على وحشيتها معه ومع آلاف آخرين؟”.

اجرام حتي الموت .. لماذا تخشي سلطة مدججة بالسلاح وبجيش من الجلادين ومجالس من المزورين انسان لايملك سوي الاضراب عن الطعام احتجاجا علي وحشيتها معه ومع آلاف آخرين؟ https://t.co/PUYF9Vl2N7 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 12, 2022

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت قيام علاء عبد الفتاح بالإضراب عن الطعام داخل سجنه، وأكدت أنها قدمت الأدلة التي تثبت ذلك إلى النيابة العامة.

وفي بيان لها، الخميس الماضي، أفادت الداخلية بأنها سلّمت النيابة العامة “مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام”.

وأضاف البيان “وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه”.

لكن في 27 مايو/أيار الماضي نقلت والدته ليلى عن خطاب تسلمته من نجلها -خلال زيارتها له- تفاصيل إضرابه عن الطعام المستمر منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت ليلى أنه “يحصل على 100 كيلو كالوري يوميًا مصدرهم اللبن الخالي الدسم والبيبسي الدايت وملعقة عسل مع كوب شاي”.

وقال عبد الفتاح في خطابه “أنا تحت الكاميرات 24 ساعة، وهم قادرين على رصد أنا باكل إيه، وأتحدى أنهم يطلعوا لقطة واحدة باكل فيها لحمة ولا فراخ ولا بطاطس ولا رز ولا عيش ولا لوبيا.. إلخ. ما يهمني هو الناس الصادقة اللي مصدقة نضالي”.

وكشف عبد الفتاح أن تعيين السجن -الوجبات الغذائية الخاصة به- تدخل زنزانته، لكن زملاءه يأكلونها.

وتابع “إضرابي مستمر ومتمسك بمطالبي التي تنتصر للعدالة مهما تشوهت المعاني والقيم”.

وكان عبد الفتاح، المبرمج المعلوماتي البالغ 40 عامًا، من النشطاء الذين برز دورهم في ثورة المصريين عام 2011 حين أسقطوا نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي أبريل/نيسان الماضي، حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية من داخل السجن، عن طريق والدته المولودة هناك.

ومنذ ذلك الحين تضغط عائلته من أجل زيارة تقوم بها قنصلية المملكة المتحدة في سجنه.