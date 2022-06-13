تتضمن 3 مراحل.. مبادرة من الأزهر للتغلب على تكاليف الزواج المرتفعة في مصر

أطلقت مؤسسة الأزهر مبادرة بعنوان “لتسكنوا إليها” تهدف إلى التغلب على تكاليف الزواج المرتفعة في مصر.

ووفقًا لبيان نشره الأزهر الشريف على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، فإن المبادرة تهدف إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة، والقضاء على العادات السيئة المتّبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليف الزواج بمصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد إن مبادرة “لتسكنوا إليها” دعوة عامة لجميع الناس للتخلي عن العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها، ويتولى نشرها وعاظ وواعظات الأزهر بالمحافظات من خلال متابعة الأمانة العام للدعوة والإعلام الديني.

وتتضمن المبادرة بنودًا عدة في 3 مراحل، هي الخطبة والإعداد للزواج ثم الزواج.

وقال عيّاد، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن مرحلة الخطبة لا بد أن تقتصر على “قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط، وضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل، والتقليل من الهدايا المتبادلة، إضافة إلى عدم إطالة فترة الخطوبة، والاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة”.

وأضاف أن المرحلة الثانية هي الإعداد للزواج، ودعا من خلالها إلى الحصول على دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري، والاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية لبيت الزوجية، واختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفي الزواج فقط، والاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالغرامات، إضافة إلى الاقتصاد فيما يُسمى الكسوة، وإلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

أما المرحلة الأخيرة، وفقًا لعياد، فتؤكد إقامة مراسم الأفراح بصورة بسيطة على قدر الاستطاعة، وأن يقتصر نقل جهاز العروس على سيارة واحدة فقط، وإلغاء عادات تكاليف الضيافة الباهظة أثناء العرس، وإلغاء اشتراط كسوة الأهل من الجانبين.

إضافة إلى ذلك “إلغاء جلسات التصوير، وإلغاء اشتراط السفر لقضاء ما يُسمى شهر العسل”، وآخرها “عدم المبالغة في الزيارات اليومية والعزومات المتبادلة والهدايا المرهقة أثناء التهنئة بالزواج”.

تفاعل على مواقع التواصل

ولاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بمبادرة الأزهر واعتبروها محاولة لنشر ثقافة جديدة تسهم في نشر الزواج وتُبسّطه.

وروى بعض المستخدمين تجاربهم مع الطلبات المبالغ فيها لإتمام الزواج.

بينما رفض آخرون المبادرة بدعوى أن على الأزهر الاهتمام بأمور أخرى.

اول نقطة في المرحلة الثانية اكتر حاجة شدتني بجد ومبسوطة جدا، لان ناس كتير بتتغافل عنها ودة بيكون من اسباب المشاكل بعد الزواج. https://t.co/OpipiJ2wpg — Sidra Abdullah (@Sidra__abdullah) June 13, 2022

هو الأزهر اية اللي دخله في سيشن التصوير وشهر العسل؟! ياريت يقولنا توصيات الأزهر بخصوص التورتة تبقى كم دور وهل النيش ضرورة ولا يمكن الاكتفاء بالبوفيه ولازم طقم صيني ولا كفاية الاركوبال https://t.co/rFEgiwffDO — Nadine (@NadineNonny) June 12, 2022

هو شهر العسل و السيشن نازلين في الدستور عشان نعمل مبادرة نلغيهم؟؟ ما كل واحد يتجوز علي قد إمكانياته. دي بديهيات يعني. https://t.co/ML2iAAON3S — Jackie (@thesamejackie) June 13, 2022

شيخ الازهر علشان ييسر الزواج لغي كل مهام العريس وساب التزامات العروسة زي ماهي حلو التيسير ده🤣 — shosho mhmod (@shosho_mhmod) June 13, 2022

مبادرة سطحية وعلى الهامش لا تمس واقع المجتمع اراى ان يتم عقد جلسات عائلية لكبار العائلات بكل محافظه برعاية كبار المسئولين من الأزهر ويا ريت بحضور فضيلة الامام لما لهو من اجلال واحترام لوضع شروط للزواج واتفاق عرفي عليها .بكل بلد ومحافظه — Dr Gamal Bakhaat (@BakhaatGamal) June 13, 2022

جميل ان يكون لدى الأزهر مبادرة لتخفيف أعباء الزواج (لتسكنوا إليها)لكن لماذا لا تستغل أموال الأوقاف المعطله منذ مئنات السنين لمنح لتزويج الشباب بعضها هبه والبعض الآخر قرض حسن

وناظر العزبه يخصص شقه للعروسين

من ملايين الشقق التي بناها الجيش علي أرض الدوله وبعماله صفر وإعفاء ضريبي — دكتور عاطف حماد (@AtefHammad20) June 12, 2022

مبادرة الازهر و الشيخ الطيب في موضوع تجهيزات الجواز حاجه محترمه و محتاجه التشجيع❤️

حفظ الله الازهر الشريف ❤️

حفظ الله شيخ الأزهر https://t.co/yKUtxyqAkC — Taahaa🇦🇹 (@2018tahayoussef) June 12, 2022

والله الأزهر نفسه بقى فى خطر ،ليه الريس يتدخل فى الدين ويقترح مبادرة على الأزهر النهاردة بجعل الطلاق الشفهي غير معتد به والأزهر يوافق ..وليه الأزهر يعمل مبادرة باقتصار الخطوبة على قراءة فاتحة واتفاق ..وهو عارف ان قراءة الفاتحة عند الخطوبة ليست من السنة وتعتبر بدعة ..الأزهر فى خطر — قــربــان🖤 (@corban25286) June 12, 2022