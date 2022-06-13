سياسة

تتضمن 3 مراحل.. مبادرة من الأزهر للتغلب على تكاليف الزواج المرتفعة في مصر

شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)
13/6/2022

أطلقت مؤسسة الأزهر مبادرة بعنوان “لتسكنوا إليها” تهدف إلى التغلب على تكاليف الزواج المرتفعة في مصر.

ووفقًا لبيان نشره الأزهر الشريف على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، فإن المبادرة تهدف إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة، والقضاء على العادات السيئة المتّبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليف الزواج بمصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد إن مبادرة “لتسكنوا إليها” دعوة عامة لجميع الناس للتخلي عن العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها، ويتولى نشرها وعاظ وواعظات الأزهر بالمحافظات من خلال متابعة الأمانة العام للدعوة والإعلام الديني.

وتتضمن المبادرة بنودًا عدة في 3 مراحل، هي الخطبة والإعداد للزواج ثم الزواج.

وقال عيّاد، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن مرحلة الخطبة لا بد أن تقتصر على “قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط، وضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل، والتقليل من الهدايا المتبادلة، إضافة إلى عدم إطالة فترة الخطوبة، والاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة”.

وأضاف أن المرحلة الثانية هي الإعداد للزواج، ودعا من خلالها إلى الحصول على دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري، والاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية لبيت الزوجية، واختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفي الزواج فقط، والاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالغرامات، إضافة إلى الاقتصاد فيما يُسمى الكسوة، وإلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

أما المرحلة الأخيرة، وفقًا لعياد، فتؤكد إقامة مراسم الأفراح بصورة بسيطة على قدر الاستطاعة، وأن يقتصر نقل جهاز العروس على سيارة واحدة فقط، وإلغاء عادات تكاليف الضيافة الباهظة أثناء العرس، وإلغاء اشتراط كسوة الأهل من الجانبين.

إضافة إلى ذلك “إلغاء جلسات التصوير، وإلغاء اشتراط السفر لقضاء ما يُسمى شهر العسل”، وآخرها “عدم المبالغة في الزيارات اليومية والعزومات المتبادلة والهدايا المرهقة أثناء التهنئة بالزواج”.

تفاعل على مواقع التواصل

ولاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بمبادرة الأزهر واعتبروها محاولة لنشر ثقافة جديدة تسهم في نشر الزواج وتُبسّطه.

وروى بعض المستخدمين تجاربهم مع الطلبات المبالغ فيها لإتمام الزواج.

بينما رفض آخرون المبادرة بدعوى أن على الأزهر الاهتمام بأمور أخرى.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات