مصر.. قرار بإخلاء سبيل 26 معتقلا سياسيا بينهم مجدي قرقر

قررت السلطات القضائية في مصر، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 26 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا بدعوى “نشر أخبار كاذبة”.

وأفاد الحقوقي والمحامي خالد علي أن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل 26 شخصا في قضايا مختلفة.

والمحبوسون جميعهم متهمون في 6 قضايا بأعوام 2019 و2020 و2021، بتهم أغلبها “نشر أخبار كاذبة”.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي عبر صفحته في فيسبوك، إن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي والإرهاب) أخلت سبيل الأمين العام لحزب الاستقلال مجدي قرقر والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب.

ومنذ أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 28 أبريل/نيسان الماضي، عن حوار وطني مرتقب، بلغ عدد المُخلى سبيلهم والمُطلَق سراحهم 36، وفق حصر أولي دون تقديرات رسمية.

وبين هؤلاء ثلاثة معارضين بارزين هم، يحيي حسين عبد الهادي ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر، بجانب ناشطين منهم حسام مؤنس وشريف الروبي.

وإخلاء السبيل هو قرار قضائي ينتظر إطلاق سراح أمني.

وشغل قرقر منصب الأمين العام لحزب الاستقلال (إسلامي/ معارض)، وكان لسنوات قياديا في تحالف دعم الشرعية الرافض للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأُلقِي القبض على معتز عبد الوهاب (45 عاما) -الذي أنتح أفلاما وبرامج وثائقية متنوعة وتعاون مع العديد من القنوات- في مايو/أيار 2020، ووجّهت إليه النيابة اتهامات عدة من بينها “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة”.

ومن المقرر أن يلتئم، في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل، حوار وطني هو الأول منذ أن تولى السيسي الرئاسة عام 2014.