“هجمات بذخائر عنقودية”.. العفو الدولية: جرائم حرب روسية في خاركيف الأوكرانية (فيديو)

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، قائلة إن الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير عن ثانية كبرى المدن الأوكرانية إن عمليات “القصف المتكررة للأحياء السكنية في خاركيف كانت هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين، وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب”.

وأضافت “ينطبق هذا على الضربات التي نفذت باستخدام (ذخائر) عنقودية وكذلك على تلك التي نُفذت باستخدام أنواع أخرى من الصواريخ غير الموجهة وقذائف المدفعية غير الموجهة”.

وأوضحت أن “استمرار استخدام أسلحة متفجرة غير دقيقة كهذه في مناطق مدنية مأهولة، مع العلم بأنها تتسبب بشكل متكرر في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، قد يرقى إلى حد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين”.

صور جوية لآثار الدمار الذي ألحقها القصف الروسي بمدينة خاركيف الأوكرانية (الأناضول)

وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على استخدام القوات الروسية المتكرر للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

تطلق القنابل العنقودية عشرات القنابل الصغيرة في الجو وتشتتها بشكل عشوائي على مساحة مئات الأمتار المربعة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الألغام الأرضية المتناثرة تجمع بين “أسوأ خصائص الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد”.

ويفصّل التقرير الذي يحمل عنوان “يمكن لأي شخص أن يموت في أي وقت”، كيف بدأت القوات الروسية استهداف مناطق مدنية في خاركيف في اليوم الأول من الهجوم في 24 فبراير/شباط وكيف استمر القصف الذي “لا هوادة فيه” مدة شهرين، محدِثا “دمارا شاملا” بالمدينة البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

وقالت الإدارة العسكرية في خاركيف لمنظمة العفو الدولية إن 606 مدنيين قُتلوا وإن 1248 جُرحوا في المنطقة منذ بدء الحرب.

وروسيا وأوكرانيا ليستا طرفين في الاتفاقيات الدولية التي تحظر الذخائر العنقودية والألغام المضادة للأفراد، لكن منظمة العفو الدولية شددت على أن “القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها”.

آثار الدمار في مدينة خاركيف (الأناضول)

هجوم من ثلاث جبهات

قالت روسيا، أمس الأحد، إنها “دمّرت مستودعًا كبيرًا” في غرب أوكرانيا للأسلحة المُرسلة من الدول الغربية، في وقت تدور فيه معارك طاحنة في سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، حيث يبدو أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في التصدي للروس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن “صواريخ كاليبر أُطلِقت من البحر دَمّرت بالقرب من تشورتكيف مستودعًا كبيرًا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوربية نظام كييف”.





ولم يحدد الجيش الروسي التوقيت الذي شُنّت فيه هذه الضربة، لكن السلطات الأوكرانية في البلدة الصغيرة الواقعة غربي البلاد أعلنت أن هجومًا وقع مساء السبت أدى إلى إصابة 22 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون، وألحق أضرارًا بموقع عسكري.

من ناحيتها، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية صباح الاثنين، أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك، المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

وأفاد الجيش في إحاطته الصباحية على فيسبوك “شن العدو بدعم مدفعي هجومًا على سيفيرودونيتسك حقق نجاحًا جزئيًّا وطرد وحداتنا من وسط المدينة”، مؤكدًا أن المعارك “متواصلة”.

وأكد سيرغي غايداي حاكم لوهانسك الأوكراني خروج القوات الأوكرانية من وسط المدينة التي تشكل المركز الإداري للجزء المنطقة التابع لسيطرة كييف.

وتفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق نحو مدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك في حوض دونباس، المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها كلها. ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.

أما في الجنوب، في منطقة دونيتسك، فقالت الرئاسة الأوكرانية إن الروس يعززون جهودهم لتدمير البنى التحتية الأساسية.

في الطرف الآخر من جبهة المواجهة، في ميكولايف وهي ميناء رئيسي على مصب نهر دنيبر في الجنوب، توقف التقدم الروسي في ضواحي المدينة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت قيادة العمليات الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على ضواحي هذه المدينة، وهي “نيران مستمرة هدفها الضغط نفسيًّا على السكان المدنيين”.

وبحسب موسكو، فقد أسقط الجيش الروسي ثلاث طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-25 بين صباح السبت وصباح الأحد، اثنتان منهما في قتال جوي والثالثة بنيران الدفاع الجوي.