“عندما يصل دخلنا تريليون دولار حاسبوني”.. السيسي يطالب المجتمع المدني بتخفيف العبء عن المصريين (فيديو)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بالمساهمة في الحفاظ على استقرار الدولة في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها المواطنون، مضيفًا أنه يحلم بأن يصبح دخل مصر تريليون دولار.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين.

وقال السيسي إنه كان من المفترض أن تكون الأسعار في مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير في الدول الأوربية والغربية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

#السيسي يطالب القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمساعدة في تقليل الضغط على المواطنين لحفظ استقرار حياة 100 مليون مواطن pic.twitter.com/yPRw1V3HIe — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 13, 2022

وأشار السيسي إلى أن قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج كانت ستحدث “لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقًا للمعدلات العالمية”.

وأوضح السيسي أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، وقال “لو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني في مصر قد زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية كان سيتم السيطرة على الأسعار”.

وتابع “كنا نتحدث عن مليون رأس ماشية، وخلال السنوات السبع الماضية كان لدينا 71 ألف رأس فقط وهو رقم بسيط ومتواضع”.

#السيسي يقول إن نمو موارد وقدرات #مصر خلال الـ50 عامًا الماضية لا يواكب #النمو_السكاني الكبير مطالبًا بـ"قفزات كبيرة في العمل والإنتاج" pic.twitter.com/KBPtG0PrVJ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 13, 2022

ووجه السيسي المحافظين لتطوير الأسواق قائلًا “لقد رأيت صورة الأسواق، وأنتم تحصلون على أموال من المواطنين عند دخولهم الأسواق، فكيف تتركونها بهذا الشكل؟ لا بد من تنظيفها وتنظيمها، وكل هذا من الأموال التي تأخذونها من الناس”.

وأوضح أن لتر البنزين في الدول الغربية بلغ حوالي دولارين (أي حوالي 40 جنيهًا)، مشيرًا إلى أن الدولة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء 3 مرات.

وقال السيسي “مصر توقفت 50 سنة عن التفكير والنمو والبلد كبر حجمها، ولكن قدراتها ومواردها لم تكبر مثلها”.

#السيسي يقول إن الحكومة أجلت للمرة الـ3 رفع أسعار الطاقة مضيفًا أن "هناك 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من سعر #الكهرباء" pic.twitter.com/8cvhwezjH6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 13, 2022

وحث السيسي القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني على المساهمة في مساعدة الناس، للحفاظ على استقرار الدولة وتخفيف الضغوط عن المواطنين وليس مجرد الاستثمار فقط.

وقال “كلامي عن حالة الاستقرار والرضا المجتمعي لا يستهدف حفظ النظام أو حفظ الرئيس بل حياة 100 مليون مواطن، لا تناموا لأن الظروف التي نمر بها لا يعلم متى تنتهي والموضوع ضاغط والله تعالى هو المطلع”.

#السيسي يشكر الله على استقرار الأحوال في #مصر رغم الأزمات العالمية ويقول إنه يحلم باليوم الذي يصل فيه دخل البلاد إلى تريليون دولار pic.twitter.com/HwHg74hiOj — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 13, 2022

وحول أزمة القمح، دعا السيسي إلى زيادة توفير القمح المحلي، في ضوء أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وعدم وجود رؤية واضحة لسقف زمني بشأن انتهاء الأزمات الدولية الراهنة.

يشار إلى أن مصر هي المستورد الأول للقمح في العالم، إذ تستورد نحو 12 مليون طن سنويا، 80% منها تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وفي ختام حديثه قال السيسي “عضمنا ما نشفش، لما تلاقوا دخلي تريليون دولار في السنة حاسبوني”، موضحًا أنه “ينام ويحلم بـ10 تريليونات دولار”.