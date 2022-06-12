وزير الدفاع الصيني: العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة حرجة

قال وزير الدفاع الصيني (وي فنغ خه) إن العلاقات بين بيجين وواشنطن تمر بمرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن تحسين العلاقات بينهما أمر يعود إلى الولايات المتحدة.

وخلال كلمة، اليوم الأحد، أمام (حوار شانغريلا) في سنغافورة قال الوزير الصيني “نطلب من الجانب الأمريكي الكف عن تشويه سمعة الصين واحتوائها، وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.

وأضاف وزير الدفاع الصيني في خطابه أمام الوفود المشاركة في حوار شانغريلا الذي يُعد التجمع الأمني الرئيسي في آسيا “لا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك”.

“سنقاتل حتى النهاية”

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الصيني أن بلاده “ستقاتل حتى النهاية” لمنع تايوان من إعلان الاستقلال، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة.

وتُعد هذه أحدث تصريحات في إطار الحرب الكلامية المتزايدة بين القوتين العظميين بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وقال وزير الدفاع الصيني “سنقاتل بأي ثمن حتى النهاية، هذا هو الخيار الوحيد لبيجين، أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين بالتأكيد لن يصلوا إلى نهاية جيدة”.

وحث واشنطن على الكف عمّا قال إنه تشويه سمعة الصين واحتواؤها، لكنه اعتمد نبرة أكثر تصالحية في بعض النقاط، داعيًا إلى علاقة مستقرة وصفها بأنها “حيوية للسلام العالمي”.

تصاعد التوتر

يأتي هذا الخطاب غداة تنديد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، بالنشاط العسكري الصيني “الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان وتنامي الأعمال العدائية” من جانب بيجين في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تعدّها بيجين جزءًا من أراضيها، متوعدة بضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.

ونفّذت الصين عمليات توغل في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان هذا العام، بينما حذّر وزير دفاعها نظيره الأمريكي الجمعة من أن بيجين مستعدة لإشعال حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.

وفي خطاب أمام القمة الأمنية في سنغافورة، انتقد أوستن ما سمّاه الإكراه الصيني المتزايد لتايوان، وقال “شهدنا زيادة في الأنشطة العسكرية الصينية ويشمل ذلك تحليق طائرات (حربية) بأعداد قياسية قرب تايوان في الأشهر الأخيرة، وبوتيرة يومية تقريبًا”.