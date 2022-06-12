وسط صرخات وبكاء أصحابه.. الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية جنوب حيفا (فيديو)

هدمت الآليات والجرافات الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلًا من طابقين بمدينة الطيرة جنوب حيفا بالأراضي المحتلة عام 1948 (الخط الأخضر)، بذريعة البناء دون ترخيص.

وبحسب موقع (عرب 48)، فإن البيت يعود إلى المواطن سامر تيتي، وقد هدمته سلطات الاحتلال بذريعة البناء دون ترخيص على أرض “زراعية” بسبب أزمة السكن، كما ذكر أقرباء للعائلة.

وأفاد شهود عيان بأن أفرادًا من الشرطة الإسرائيلية فرضت طوقًا على المنطقة الغربية في الطيرة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، بينما هدمت الآليات المنزل الذي لم يكن مأهولًا بالسكان، وهذه المرة الثانية التي يُهدم فيها منزل يعود إلى عائلة تيتي خلال عامين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر بكاء أصحاب المنزل الذي هدمه الاحتلال، وظهرت امرأة وهي تصرخ متحسرة “الله ياخذكم، تاني دار، إيش تبغي البلدية؟ يا أما قلبي يا أما، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وشهدت البلدات الفلسطينية تصعيدًا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل ويافا وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش، وبلدات في النقب، وغيرها.

كما تواصل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في الداخل المحتل، خصوصًا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات دهم بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

ملاحقات قرب جدار الفصل العنصري

لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات العمال قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب مدينة طولكرم شمال غربي الضفة، ومنعت العشرات منهم من الاقتراب من المكان وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، لإجبارهم على المغادرة.

واندلعت فجر اليوم مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم لمخيم نور شمس شرق طولكرم، أطلقوا خلالها القنابل الصوتية بكثافة، في الوقت الذي دهموا فيه منزل عائلة كانوح في المخيم وفتشوه وعبثوا بمحتوياته، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

مصادر محلية: اندلاع مواجــهــات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم، فجر اليوم. pic.twitter.com/Lh6uU4X6Kn — وكالة الرأي (@alrayps) June 12, 2022

اقتحام الأقصى

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، اليوم الأحد، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروح مزوّرة عن “هيكلهم”، بحماية من شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميًّا باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

المستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية فيه منذ الصباح pic.twitter.com/1xFBXDdk6B — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 12, 2022

مهاجمة صيادي غزة

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وحاولت إغراق أحدها قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما ألحق أضرارًا بمركب صيد.

يُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين وتمنعهم من ممارسة عملهم، وتقوم باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم في بحر قطاع غزة.