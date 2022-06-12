خسائر بنحو 4 ملايين دولار.. غرق سفينة مواشي أثناء مغادرتها ميناء سواكن السوداني (فيديو)

غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ضأن، أثناء مغادرتها ميناء سواكن شرقي السودان في طريقها إلى ميناء جدة بالسعودية، مساء السبت.

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر إن سفينة المواشي (بدر) كانت متوجهة إلى ميناء جدة بالسعودية وغرقت بالتدريج فور مغادرتها رصيف الميناء بسبب الحمولة الزائدة.

وقال شهود عيان إن طاقم السفينة تمكن من النجاة بأعجوبة، في حين أظهر مقطع فيديو السفينة وهي تتلاشى تدريجيًا داخل الماء قريبًا من الرصيف.

شرطة البحر الأحمر: غرق الباخرة بدر أثناء مغادرتها ميناء سواكن وعلى متنها قرابة 16 ألف رأس من الضأن.

وذلك نتيجة لاختلال توازن الباخرة عند مغادرتها رصيف الميناء.

تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ البحارة إلا أن جهودها لمنع غرق السفينة لم تنجح.#السودان #sudan pic.twitter.com/xDnQmKWF1n — Ataf Mohamed عطاف محمد (@atafmohamed3) June 12, 2022

خسائر بملايين الدولارات

وقدرت هيئة الدفاع المدني التي أنقذت طاقم السفينة الخسائر بـ 15 مليون ريال سعودي (نحو 4 ملايين دولار)، وفقًا لما نقلت (سودان تربيون) عن مسؤول سوداني أكد للصحيفة “نفوق كل الماشية التي كانت على السفينة”.

ورجحت مصادر حكومية أن يكون سبب الغرق هو الحمولة الزائدة إذ أن استيعاب السفينة يُقدر بنحو 8 آلاف رأس فقط، وأشارت تلك المصادر إلى أن أغلب السفن التي تنقل الماشية إلى السعودية مملوكة لأجانب وغير مطابقة للمواصفات.

من جهته، حمّل وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي مسؤولية الحادثة إلى هيئة الموانئ البحرية لأنها الجهة المسؤولة عن السفن وصلاحيتها والسلطة الوحيدة المخول لها عملية إبحار السفن وتحديد الأحمال والأوزان، بحسب ما نقلت عنه سودان تربيون.

غرق سفينة مواشي أثناء مغادرتها ميناء سواكن وعلى متنها 16 ألف رأس من الضأن فرق الإنقاذ تتحرك الآن ومصادر تتحدث عن خطورة الموقف ،، pic.twitter.com/65Ux3SWRJ0 — YASIN AHMED (@yasin123ah) June 11, 2022

تأثير على البيئة

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سوداني، لم تسمه قوله، إن غرق السفينة سيكون له أثر على عمل الميناء، كما تحدث عن أثر على البيئة نتيجة لنفوق عدد كبير من الحيوانات التي تحملها السفينة.

وأشار المسؤول إلى أن السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها 9 آلاف رأس وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تحمل أكثر من 15 ألف رأس إذ نقلت سابقا 12 ألفًا.

وكان حريق قد اندلع في أواخر مايو/ أيار الماضي في بضائع بميناء سواكن التاريخي الذي يبعد نحو 60 كيلومترًا عن بورتسودان الميناء الرئيسي في البلاد، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، لكن لم تعلن نتائجه بعد.

أعلن مدير ميناء سواكن الواقع شرق #السودان على ساحل البحر الاحمر الخميس أن الدفاع المدني سيطر على الحريق الضخم الذي اندلع في الميناء مساء الأربعاء. واستمرت النيران مشتعلة لساعات في منطقة انزال البضائع من دون أن يتضح حتى الآن سبب الحريق.https://t.co/p0s9sWsydo #فرانس_برس pic.twitter.com/OpjoPtkOGR — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 26, 2022

وازدهر ميناء سواكن خلال العصر العثماني، ولكنه أهمل إبان الاحتلال البريطاني للسودان خصوصًا بعد بناء ميناء بورتسودان مطلع القرن العشرين.

ويأتي الحادث في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وحل بموجبها الحكومة المدنية التي تكونت بعد اتفاق سياسي.

وأدى “استيلاء الجيش على السلطة” إلى فرض الدول الغربية عقوبات على السودان تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019.