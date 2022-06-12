سياسة|إيران

قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني يحذر من علاقات دول المنطقة مع إسرائيل

مدينة صاروخية تحت الأرض تابعة للحرس الثوري الإيراني (رويترز)
12/6/2022-|آخر تحديث: 12/6/202202:06 PM (مكة المكرمة)

حذر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، من أن السماح لإسرائيل بموطئ قدم في المنطقة يعتبر تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة كلها وللدولة التي تسمح بذلك.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن تنكسيري كان في زيارة تفقدية أمس السبت للوحدات المتمركزة في جزيرة طنب الكبرى، موضحة أنه تحقق من حالة التحصينات والمنشآت الهندسية والدفاع المدني والجاهزية القتالية في الجزيرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن العميد تنكسيري توجه -في كلمة خلال الزيارة- بالنصيحة إلى “الدول الصديقة والشقيقة في منطقة الخليج بألا تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني لأن ذلك سيخل بأمن المنطقة”.

نشر رادات

كانت القناة-12 الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في دول بالمنطقة، من بينها الإمارات والبحرين.

وبعد انتهاء زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لدولة الإمارات، كشفت القناة “12” الإسرائيلية أن منظومة رادارات إسرائيلية نشرت في عدة دول بالشرق الأوسط والخليج، دون تقديم تفاصيل عن موعد نشرها.

ويقدَّر أن منظومة الرادارات الإسرائيلية نُشرت عقب الهجمات التي تعرضت لها مواقع بالإمارات من قبل جماعة الحوثي، ما يعكس الرؤية للتعاون المشترك في مواجهة تهديدات إيران الصاروخية، وخلق منظومة للإنذار المبكر، وفقًا للقناة الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت صحف إسرائيلية وغربية عن محاولات إسرائيلية لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي لمواجهة إيران يقوم على نشر منظومات صاروخية إسرائيلية في عدد من الدول، بينها الإمارات.

وسبق أن حذَّرت طهران دول المنطقة من منح الإسرائيليين موطئ قدم على أراضيها، وقالت إنها ستستهدف أي بلد يسمح بوجود عسكري إسرائيلي على أرضه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام + وكالة الأنباء الإيرانية