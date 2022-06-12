قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني يحذر من علاقات دول المنطقة مع إسرائيل

حذر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، من أن السماح لإسرائيل بموطئ قدم في المنطقة يعتبر تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة كلها وللدولة التي تسمح بذلك.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن تنكسيري كان في زيارة تفقدية أمس السبت للوحدات المتمركزة في جزيرة طنب الكبرى، موضحة أنه تحقق من حالة التحصينات والمنشآت الهندسية والدفاع المدني والجاهزية القتالية في الجزيرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن العميد تنكسيري توجه -في كلمة خلال الزيارة- بالنصيحة إلى “الدول الصديقة والشقيقة في منطقة الخليج بألا تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني لأن ذلك سيخل بأمن المنطقة”.

حذر قائد بحرية #الحرس_الثوري "العميد علي رضا تنكسيري"، "كل من يسمح بموطئ قدم في المنطقة للكيان الصهيوني البغيض وقاتل الاطفال والعدو الرئيسي للدول الاقليمية"، من انه سيعرض امن بلاده للخطر ويثير الفوضى والفلتان الامني في المنطقة ايضا https://t.co/VddG4EsU4B pic.twitter.com/JxSPVHJTkP — ارنا العربیة (@irna_arabic) June 11, 2022

نشر رادات

كانت القناة-12 الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في دول بالمنطقة، من بينها الإمارات والبحرين.

وبعد انتهاء زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لدولة الإمارات، كشفت القناة “12” الإسرائيلية أن منظومة رادارات إسرائيلية نشرت في عدة دول بالشرق الأوسط والخليج، دون تقديم تفاصيل عن موعد نشرها.

وجه قائد الحرس الثوري علي رشا تنكسيري، رسالة تهديد لإسرائيل مساء اليوم السبت، أعلن فيها أن "وجودها يهدد الأمن في المنطقة". – I24NEWS https://t.co/ZoxnaGthks — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) June 11, 2022

ويقدَّر أن منظومة الرادارات الإسرائيلية نُشرت عقب الهجمات التي تعرضت لها مواقع بالإمارات من قبل جماعة الحوثي، ما يعكس الرؤية للتعاون المشترك في مواجهة تهديدات إيران الصاروخية، وخلق منظومة للإنذار المبكر، وفقًا للقناة الإسرائيلية.

أفاد تقرير نشره موقع N12 أن إدارة #الرئيس_الأمريكي تعمل، على إقرار اتفاقية تعاون أمني – دفاعي بين #إسرائيل و #الدول_العربية في مواجهة التهديدات الإيرانية. وبموجب الاتفاقية، فإن #واشنطن تسعى لبناء تعاون أمني بنها بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. – I24NEWS https://t.co/YY76E2RmDA — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) June 9, 2022

وسبق أن تحدثت صحف إسرائيلية وغربية عن محاولات إسرائيلية لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي لمواجهة إيران يقوم على نشر منظومات صاروخية إسرائيلية في عدد من الدول، بينها الإمارات.

وسبق أن حذَّرت طهران دول المنطقة من منح الإسرائيليين موطئ قدم على أراضيها، وقالت إنها ستستهدف أي بلد يسمح بوجود عسكري إسرائيلي على أرضه.