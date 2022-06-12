تواصل المعارك الطاحنة شرق أوكرانيا وأوربا تعد كييف “بردّ قريب” على انضمامها للاتحاد (فيديو)

تتواصل معارك طاحنة في شرق أوكرانيا خصوصا في سيفيرودونيتسك حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن “قتال شوارع” في وقت وعد الاتحاد الأوربي برد قريب على طلب كييف الترشح رسميا للانضمام إلى التكتل.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك “دون أن تحقق نجاحا” في حين قالت روسيا إنها دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

وتفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق لمدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك في حوض دونباس المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل، ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.





استمرار المعارك

وفي سيفيرودونيتسك، يتحصن المدافعون عن المدينة في مصنع للمواد الكيميائية، وأكد حاكم منطقة لوهانسك أن المعارك تتواصل، موضحا أن محيط المصنع يقصف بقوة لساعات باستخدام أسلحة من العيار الثقيل.

وتحدث عن “قتال شوارع بأسلحة نارية” وعن تدمير المدفعية الروسية لمبان تستخدمها القوات الأوكرانية كملاجئ.

وفي نفس الوقت تجري معارك عنيفة منذ أيام في منطقة ميكولايف المجاورة لمدينة أوديسا الساحلية -جنوب- لكن التقدم الروسي أوقف في ضواحي المدينة.

وبالتزامن مع المعارك في الشرق، ما زال الجيش الروسي يقصف ضواحي مدينة خاركيف (شمال غرب) ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

هجوم روسي

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن الجيش الروسي تمكن من اعتراض صاروخي توتشكا وتدمير مخازن ذخيرة.

وأضافت أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

وأوضحت أن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في حين تم إسقاط أخرى في منطقة خاركوف من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية.

من جانبها قالت أوكرانيا إن غارة روسية على مدينة واقعة في غرب أوكرانيا، أدت إلى جرح 22 شخصا بينهم مدنيون، حسب حصيلة أولية أعلنها اليوم الأحد حاكم المنطقة، وأوضح أن بين الضحايا نساء وأطفال.

وعلى عكس شرق البلاد وجنوبها اللذين شهدا معارك عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني منذ ثلاثة أشهر ونصف، لم يشهد غرب البلاد إلا ضربات روسية متقطعة استهدفت خصوصا المنشآت العسكرية التي تُنقل إليها الأسلحة الغربية.

У мережі з'явилося відео запуску російських ракет "Калібр" по Україніhttps://t.co/Q2pwxjpGya pic.twitter.com/11lQPVDOwK — unian (@unian) June 12, 2022

الانضمام للاتحاد الأوربي

وفي سياق متصل وعدت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارة مفاجئة لكييف، أمس السبت برد “الأسبوع المقبل” بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى التكتل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني إن “مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل”.

وتطالب أوكرانيا “بالتزام قانوني ملموس من الأوربيين من أجل منحها سريعاً وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد” غير أن الدول الـ27 منقسمة حيال هذه المسألة.

وحتى إذا حصلت أوكرانيا على “وضع المرشح” ستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات إن لم يكن عقودًا قبل ضمها إلى الاتحاد الأوربي، ونبّه كثير من دول الاتحاد، كييف إلى أنّه لن يكون هناك مسار سريع لانضمامها.

وبالنسبة لأوكرانيا، يشكل الحصول على وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد “نقطة انطلاق” لعملية طويلة من المفاوضات والإصلاحات، لكن الرئيس الأوكراني أكد مساء أمس السبت “سنعمل بجدية أكبر على المستويات كافة إنه أمر مهم جدا بالنسبة إلينا”.