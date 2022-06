الهند.. هدم منزل ناشط مسلم وتكثيف حملة الاعتقالات لوقف الاحتجاجات على الإساءة للنبي ﷺ (فيديو)

شرعت السلطات الهندية في هدم منزل الناشط المسلم المعتقل على خلفية مظاهرات الجمعة جاويد محمد، بزعم أنه بناء غير قانوني، بينما كثّفت حملة الاعتقالات لكبح جماح الاحتجاجات على الإساءة إلى النبي محمد ﷺ.

وأظهرت مقاطع متداوَلة إزالة الأغراض الشخصية للعائلة من المنزل، وإلقاءها في الشارع قبل بدء الجرافات في هدمه، وسط تجمّع الأهالي بمدينة براياجراج في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

وتلقت عائلة جاويد، أمس السبت، إنذارًا بإخلاء المنزل قبل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد، ونقلت وسائل إعلام هندية أن السلطات احتجزت زوجته وابنته الناشطة البارزة أفرين فاطمة قبل الإفراج عنهما في وقت لاحق اليوم.

