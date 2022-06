أمريكا.. مظاهرات تطالب بتشديد ضوابط حيازة الأسلحة واستخدامها (فيديو)

شارك الآلاف، السبت، في مظاهرات بالعاصمة الأمريكية واشنطن وغيرها من المدن الكبرى للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة، ووضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.

وغرّد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عبر تويتر دعمًا للمظاهرات، قائلًا “أنضم أليهم لأجدد دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئًا”.

وأضاف “لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددًا”.

— Joe Biden (@JoeBiden) June 7, 2022