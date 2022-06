الهند.. قتيلان وعشرات المعتقلين خلال قمع احتجاجات على التصريحات المسيئة للنبي ﷺ (فيديو)

قتلت الشرطة الهندية بالرصاص متظاهرَيْن واعتقلت أكثر من 130 آخرين خلال مظاهرات انطلقت أمس عقب صلاة الجمعة احتجاجًا على تصريحات لأعضاء من الحزب الحاكم مسيئة للرسول الكريم ﷺ.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ضابط في الشرطة الهندية اليوم السبت أن قوات الأمن أطلقت النار نحو المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المناطق بالهند بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد ﷺ.

وقد انطلقت مظاهرات حاشدة أمس، عقب صلاة الجمعة، في الهند تندد بتصريحات مسؤولين في الحزب الحاكم، كما انطلقت مظاهرات مماثلة في باكستان وتركيا وبنغلاديش وماليزيا وفي مدينة القدس، نصرة للنبي الكريم.

وفي الهند نزل المسلمون إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة للتنديد بهذه التصريحات، ومارست قوات الأمن القمع ضد المحتجين وأطلقت الشرطة النار على حشد من المتظاهرين في مدينة رانتشي بشرق الهند.

وقطعت السلطات اتصالات الإنترنت في المدينة وفرضت حظرا للتجول، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد السكان المحليين قوله إن الأجواء ظلت متوترة هناك اليوم السبت.

ونزل مسلمون إلى الشوارع في احتجاجات ضخمة في أنحاء آسيا بعد صلاة الجمعة احتجاجًا على تصريحات مسؤولة في الحزب الحاكم في الهند عن النبي الكريم، سبّبت أزمة دبلوماسية لبلادها.

وشهد يوم الجمعة أكبر تظاهرات شعبية حتى الآن ردًّا على التصريحات المسيئة للنبي الكريم، فقد قدرت شرطة بنغلاديش عدد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.

وقال أمان الله أمان أحد المتظاهرين في العاصمة دكا “نتجمع هنا اليوم للاحتجاج على إهانة نبيّنا من قبل مسؤولَين حكوميَين هنديين”، ورددت الحشود هتافات تندد برئيس الوزراء الهندي.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في باكستان وإندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول الإسلامية، نصرة للنبي الكريم واحتجاجا على تصريحات أعضاء في الحزب الحاكم بالهند.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات حادة من مسلمين في الداخل والخارج، بينها احتجاجات رسمية من دول خليجية، وذلك إثر تعليقات لمسؤولَين في حزب بهاراتيا جاناتا أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران على الحياة الخاصة للنبي الكريم.

وطرد الحزب المسؤول وعلق عضوية المسؤولة نوبور شارما التي كانت تشغل منصب المتحدثة باسمه.

Massive protests across all over India after Friday prayers against insulting remarks by BJP leaders. Large number of Muslims protest in Delhis #JamaMasjid & many cities in UP such as Allahabad. Protests also in Karnataka and West Bengal among other places.#إلا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/dmqzL4duhv

— South Asian Journal (@sajournal1) June 10, 2022