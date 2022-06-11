الحرب على أوكرانيا.. موسكو تسلم سكان خيرسون جوازات سفر روسية وحريق هائل بمصنع آزوت جراء القصف الروسي

سلمت الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون، اليوم السبت، جوازات سفر روسية لعدد من سكان المدينة التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية تاس أن 23 من سكان خيرسون تسلموا جوازات السفر الروسية الأولى خلال مراسم في “إجراء مبسط” أتاحه مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية مايو/أيار الماضي.

ونقلت “تاس” عن رئيس الإدارة الموالية لروسيا في المنطقة فلاديمير سالدو قوله إن “جميع سكاننا في خيرسون يريدون الحصول على جواز سفر وجنسية (روسية) في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف لوكالة “ريا نوفوستي” أن “حقبة جديدة تفتح لنا. إنها أهم وثيقة يمتلكها إنسان في حياته”.

وذكرت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون أن موعد تسليم جوازات السفر جاء بالتزامن مع إحياء ذكرى يوم روسيا في 12 يونيو/حزيران الجاري، وهو يوم عطلة احتفالاً باستقلال البلاد.

واحتل الجيش الروسي منطقة خيرسون بالكامل تقريبًا منذ الأيام الأولى للحرب التي بدأها في 24 فبراير/شباط الماضي.

ويشمل المرسوم الذي وقعه الكرملين نهاية مايو الماضي ويسمح للسلطات المحلية الموالية لروسيا بتسليم جوازات سفر للسكان، منطقة زابوريجيا أيضًا التي تسيطر عليها موسكو جزئيًا.

وندّدت أوكرانيا بهذا الإجراء، معتبرة أنه “انتهاك صارخ” لوحدة أراضيها.

وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن “المرسوم الرئاسي الروسي باطل قانونًا ولن يكون له أي تأثير” على “المواطنة الأوكرانية لسكان الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتًا”.

حريق هائل

ميدانيا، قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا إن القصف الروسي لمصنع آزوت للكيماويات في مدينة سيفيرودونيتسك تسبب في اندلاع حريق هائل بعد تسرب أطنان من النفط، وذلك مع احتدام المعركة للسيطرة على المدينة.

وتحول سعي القوات الروسية للسيطرة على سيفيرودونيتسك إلى واحدة من أكثر المعارك دموية حتى الآن منذ بداية الحرب.

ولم يحسم أي من الجانبين هذه المعركة رغم استمرار القتال منذ أسابيع وتحول المدينة إلى أنقاض.

ولم يذكر جايداي ما إذا كان الحريق في المصنع الذي يحتمي به مئات المدنيين قد تم إخماده.

وتتألف المنطقة الشرقية المعروفة باسم دونباس من منطقتي دونيتسك ولوغانسك حيث تقع سيفيرودونيتسك.

وتسببت الضربات الروسية في انقطاع إمدادات الطاقة في أكبر مدينتين في دونيتسك تسيطر عليهما أوكرانيا، اليوم، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك، حسبما كتب حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو عبر تطبيق تيليجرام.

ووفي حديثه لاحقا للتلفزيون الوطني، قال إن هذه الخطوة كانت جزءا من استراتيجية متعمدة لقطع الكهرباء عن البلدات في دونيتسك التي لا تزال في أيدي الأوكرانيين. وأضاف “العدو يدرك أين يضرب ولأي غرض”.

تسليم الأسلحة

ودعت أوكرانيا الغرب إلى الإسراع في تسليم الأسلحة الثقيلة لتحويل مسار الحرب مع القوات الروسية التي تقول إنها تمتلك ما لا يقل عن 10 أمثال عدد قطع المدفعية التي بحوزة القوات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر بسنغافورة عبر تقنية الفيديو “سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب التي بدأتها روسيا. القواعد الحاكمة في المستقبل لهذا العالم تتحدد في ساحات القتال في أوكرانيا”.

وبعد إجبار روسيا على تقليص أهداف حملتها الشاملة عندما شنت حربها في فبراير الماضي تحولت موسكو إلى بسط سيطرتها في الشرق حيث كان الانفصاليون الموالون لروسيا يسيطرون بالفعل على مساحة من الأرض منذ 2014.