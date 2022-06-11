يشتبه في أنه متعمد.. حريق يلتهم 18 حافلة بمحطة صفد المركزية شمالي إسرائيل (فيديو)

اشتعلت النيران الليلة الماضية في 18 حافلة في ساحة انتظار المحطة المركزية بمدينة صفد في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، مما أدى إلى احتراقها كاملة، وقد بدأ التحقيق في ملابسات الحريق.

وقالت فرق الإطفاء “حددنا 18 حافلة محترقة بالكامل بعبوة ناسفة قوية”، وتتبع 16 من تلك الحافلات لشركة “عفيفي” من الناصرة وحافلتان لشركة “سوبر باص”.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن هناك اشتباهًا في وقوع “حريق متعمد”، في حين أفادت بلدية صفد أن هذه “حادثة جنائية”.

18 אוטובוסים עלו באש בשריפה שפרצה לפנות בוקר בחניון התחנה המרכזית בצפת. נסיבות הדליקה, בהן האפשרות שהרקע הוא דרישה לתשלום דמי חסות, נבדקות@rubih67 pic.twitter.com/n9q1j4fmvw — כאן חדשות (@kann_news) June 11, 2022

وأفاد سكان صفد بسماع دوي انفجارات قوية ورؤية ألسنة اللهب تتصاعد من الحافلات، وذكروا أنهم استيقظوا مذعورين من شدة الحريق. وقال أحدهم “كنا خائفين من سقوط (صاروخ) كاتيوشا”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وحذرت القوات الأمنية السكان من الذهاب إلى منطقة الحريق ليلًا. وبحلول الصباح تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحماية حافلات إضافية كانت متوقفة في المجمع.

اندلاع حريق كبير في محطة الحافلات المركزية بمدينة صفد خلف أضرار جسيمة بعدد من الحافلات. pic.twitter.com/uHTn04lZ5i — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) June 11, 2022

وفي الأسبوعين الأخيرين، أُضرمت النيران في حافلتين تابعتين لشركة مواصلات خاصة في صفد، وبعدها بأيام أُضرمت النار في ثماني حافلات تابعة لشركة “مسافرو كريات شمونة” أكبر شركة حافلات في منطقة الجليل الأعلى.

وتحقق الشرطة فيما إذا كانت حرائق الحافلات متعمدة على خلفية محاولة فرض رسوم ابتزاز (حماية) ممن سمتهم “العصابات الإجرامية”، ولكن لم يتم القبض على أي مشتبه فيهم.