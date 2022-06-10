مصر.. اقتياد الزميل أحمد النجدي من سجن الجيزة المركزي إلى جهة غير معلومة

كشفت مصادر للجزيرة مباشر أن سلطات السجون المصرية قامت باقتياد الزميل أحمد النجدي، الصحفي في قناة الجزيرة مباشر، من سجن الجيزة المركزي إلى جهة غير معلومة.

ولم يتسن للجزيرة مباشر معرفة مكان احتجازه حتى كتابة هذه السطور.

وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، جددت النيابة العامة المصرية حبس النجدي 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت مصادر للجزيرة مباشر أن إدارة سجن القناطر رفضت استقبال الزميل أحمد النجدي لتدهور حالته الصحية عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.

وقال سمير الباجوري محامي الزميل أحمد النجدي إن موكله يعاني من أمراض مزمنة، وأردف “لم يرد النائب العام على طلب إيداعه مستشفى خاص على نفقته، منذ مارس/آذار الماضي”.

واعتُقل النجدي (67 عامًا) أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال، أغسطس/آب 2020، وتباشر السلطات المصرية تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي الذي تدهور لعدم توافر المتابعة الطبية والتحاليل اللازمة.

يعاني أمراضا مزمنة ويحتاج تدخلا طبيا عاجلا.. السلطات المصرية تجدد حبس الزميل أحمد النجدي لتخطي الحجب | https://t.co/zSNx8WBTevhttps://t.co/C5u9wDZaAL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2022

ويعاني النجدي من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط، وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب، وخشونة عامة في المفاصل، وتآكل في غضاريف الرقبة، و4 انزلاقات غضروفية تتطلب الحقن بين الفقرات كل 6 أشهر، ليتمكن من الحركة دون مساعدة، ويحتاج كذلك إلى تدخل جراحي عاجل لعملية فتق سري، وإجراء عملية قسطرة في القلب، وزرع بديل لركبته المتآكلة، وقد مُنع من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.

يذكر أن النجدي عمل بالإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا، وشهد له الجميع بالمهنية وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع الجميع.

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر هم: هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

ونهاية مايو/أيار الماضي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر بالسجن المشدد 15 عامًا على الزميل أحمد طه، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير/شباط 2018.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الزميل أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات، كما دعت المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.