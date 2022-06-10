من أكبر سفن التدريب في العالم.. قطر تتسلم سفينة “الشمال” الحربية من تركيا (صور)

أعلنت القوات المسلحة القطرية وصول سفينة التدريب العسكرية “الشمال” إلى العاصمة الدوحة قادمة من مكان تصنيعها في تركيا.

ووفق بيان لوزارة الدفاع القطرية، فقد دُشّنت السفينة في مقر شركة الأناضول لصناعة السفن بمدينة إسطنبول في فبراير/ شباط الماضي.

حفل استقبال سفينة تدريب المرشحين "الشمال" pic.twitter.com/fFPTkdROjD — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) June 9, 2022

وذكرت الوزارة أنه أقيم حفل بهذه المناسبة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم النابت على متن السفينة، جرى خلاله تقديم إيجاز حول أقسام سفينة التدريب وتجهيزاتها.

وتُعد “الشمال” من أكبر السفن المخصصة للتدريب في العالم، و”ستشكل رافدًا مهمًّا للتدريب العملي للطلبة المرشحين في أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، وذلك من خلال القدرات والتقنيات التدريبية العالية المزودة بها”، وفق البيان نفسه.

وسبق أن تسلمت الدوحة من تركيا في سبتمبر/أيلول 2020، السفينة الحربية “الأبرار فويرط” التابعة للبحرية القطرية، كما تسلمت من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي السفينة الحربية “الدوحة”.

وفي مارس/ آذار 2018 وقَّعت القوات البحرية القطرية 3 اتفاقيات مع شركة الأناضول لبناء السفن لتوريد 4 سفن تدريب للضباط المرشحين الذين سيدرسون في الكلية البحرية التابعة للقوات الأميرية القطرية.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما قضايا الشرق الأوسط.

القوات المسلحة القطرية تتسلم سفينة التدريب العسكرية "الشمال" من #تركيا مقر تصنيعها pic.twitter.com/puyUaduTMf — Ismail Kaya (إسماعيل كايا) (@Ismail_kaya88) June 10, 2022

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/ حزيران 2017، حينما دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر وتنفيذ تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.