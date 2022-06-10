سياسة

اللقاء الثالث خلال شهور.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور أبوظبي ويجتمع مع رئيس الإمارات

بينيت قدّم تعازيه للشيخ محمد في وفاه سلفه الشيخ خليفة كما هنأه على توليه منصبه (الأناضول)
9/6/2022

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، الخميس.

ولم يسبق الإعلان عن زيارة بينيت لأبوظبي، وهي الثالثة التي يقوم بها للعاصمة الإماراتية في الشهور القليلة الماضية.

وقال بيان إسرائيلي إن زعيمي البلدين، اللذين أقاما علاقات دبلوماسية قبل عامين، بحثا “مختلف القضايا الإقليمية”.

ونقل البيان عن بينيت قوله “اليوم سننقل معا العلاقة المميزة بين بلدينا إلى المستوى التالي”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن بينيت قدّم تعازيه للشيخ محمد في وفاه سلفه الشيخ خليفة كما هنأه على توليه منصبه.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيمين “بحثا مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن بينيت توجه إلى الإمارات في زيارة خاطفة تلبية لدعوة من ابن زايد.

وأضاف مكتب بينيت أن لقاء الخميس، هو “الثالث الذي يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أبو ظبي، ثم في مارس/ آذار بمصر”.

وتعد الإمارات أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، وثالث دولة عربية تقوم بذلك بعد مصر والأردن.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل في دبي الشهر الماضي اتفاق تجارة حرة هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، وتستثني بموجبه 96% من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية “فورًا أو تدريجيًا”.

وبحسب معطيات إسرائيلية، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الجانبين العام الماضي نحو 900 مليون دولار.

المصدر : وكالات