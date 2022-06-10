اللقاء الثالث خلال شهور.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور أبوظبي ويجتمع مع رئيس الإمارات

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، الخميس.

ولم يسبق الإعلان عن زيارة بينيت لأبوظبي، وهي الثالثة التي يقوم بها للعاصمة الإماراتية في الشهور القليلة الماضية.

وقال بيان إسرائيلي إن زعيمي البلدين، اللذين أقاما علاقات دبلوماسية قبل عامين، بحثا “مختلف القضايا الإقليمية”.

ونقل البيان عن بينيت قوله “اليوم سننقل معا العلاقة المميزة بين بلدينا إلى المستوى التالي”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن بينيت قدّم تعازيه للشيخ محمد في وفاه سلفه الشيخ خليفة كما هنأه على توليه منصبه.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيمين “بحثا مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن بينيت توجه إلى الإمارات في زيارة خاطفة تلبية لدعوة من ابن زايد.

وأضاف مكتب بينيت أن لقاء الخميس، هو “الثالث الذي يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أبو ظبي، ثم في مارس/ آذار بمصر”.

סיימתי כעת פגישה משמעותית עם ידידי, נשיא איחוד האמירויות, שייח׳ מוחמד בן זאיד בארמונו באבו דאבי. היחסים מתהדקים. דנו לעומק על סוגיות אזוריות.

לשנינו מטרה משותפת:

מזרח תיכון בטוח ומשגשג. נמשיך בכך. pic.twitter.com/saekD7RvAu — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 9, 2022

وتعد الإمارات أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، وثالث دولة عربية تقوم بذلك بعد مصر والأردن.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل في دبي الشهر الماضي اتفاق تجارة حرة هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، وتستثني بموجبه 96% من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية “فورًا أو تدريجيًا”.

وبحسب معطيات إسرائيلية، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الجانبين العام الماضي نحو 900 مليون دولار.