الأناضول تنشر فيديو يوثق مقتل تركي على يد الشرطة الفرنسية (فيديو)

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إنها حصلت على مشاهد توثق وفاة المواطن ميرتر كسكين من أصول تركية، في سجن فرنسي نتيجة انقطاع أنفاسه بسبب عنف الشرطة.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت كسكين (35 عامًا) في يناير/كانون الثاني عام 2021، بمدينة سيليستات شرقي فرنسا بسبب العنف الأسري.

ويظهر في المشاهد كيفية ضغط الشرطة الفرنسية على ظهر كسكين بعد طرحه على الأرض، ومفارقته الحياة نتيجة انقطاع أنفاسه، حسبما نقلت الوكالة.

#الأناضول تحصل على مشاهد توثق مقتل تركي على يد الشرطة الفرنسية https://t.co/ixomsdebRW pic.twitter.com/9gypGMPyz0 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 10, 2022

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة كسكين، أن الأخير مات بسبب ضيق التنفس، وأنه لم يكن هناك أي أثر في جسده يدل على أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

وأفاد التقرير بأن كسكين أصيب برضوض في رأسه ورقبته وذراعيه، وأنه توفي نتيجة سكتة قلبية.