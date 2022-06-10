ارتفاع عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية خلال 2021

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد ثلاثة أمثال في عام 2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون ممن فروا بين 2014 و2016 المعايير المطلوبة.

وقال المكتب إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20% في 2021، ووصل إلى 131 ألفًا و595، من بينهم 19100 سوري.

وأعلن المكتب حصول 19 ألفًا و95 سوريًّا على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن السوريين احتلوا المرتبة الأولى بعدد التجنيس، تلاهم الأتراك بـ12 ألفًا و245، والرومان ثالثًا بـ6 آلاف و920.

ودخل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد أن فتحت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل الحدود عام 2015 أمام اللاجئين الفارين من الحرب في الشرق الأوسط وخارجه.

وبشكل عام، يتعيّن أن يعيش الشخص في ألمانيا 8 سنوات على الأقل ليكون مؤهلًا للحصول على الجنسية، إلا أن غالبية السوريين استوفوا المعايير في مدة أقل بعد 6.5 سنوات في المتوسط لأنهم أظهروا استعدادًا خاصًا للاندماج، على سبيل المثال عبر المهارات اللغوية القوية والالتزام.

وقال المكتب إن عام 2021 شهد أكبر زيادة في أعداد الحاصلين على الجنسية مبكرًا، وكان عددهم أقل بقليل من 12400، وكانت نسبة السوريين بينهم 43%.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون على الجنسية في 2022.

وقال المكتب إنه بحلول بداية هذا العام، كان 449 ألف سوري أمضوا في ألمانيا 6 سنوات على الأقل، أي أكثر من أربعة أمثال العدد في بداية 2021.