مظاهرات أمام معرض الخرطوم الدولي رفضا لزيارة حميدتي (فيديو)

تظاهر مئات السودانيين أمام معرض الخرطوم الدولي قبل ساعات من مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي في افتتاح المعرض.

وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية أمام بوابة المعرض، كما أغلقوا الشوارع كافة المؤدية إليه، ورفعوا شعارات ترفض استقبال حميدتي.

وأظهرت لقطات صوّرها مراسل الجزيرة مباشر من الخرطوم إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي على المتظاهرين الرافضين لحضور حميدتي.

وكانت لجان البراري المعارضة حذّرت حميدتي في بيان، الأربعاء، من الحضور للمنطقة.

وقالت “بعد كل هذه التضحيات، نقول للقاتل محمد حمدان دقلو إنه لا أهلًا ولا سهلًا بك في أرض البراري الثورية، وإن تجرأت على القدوم فاعلم أن لكل حادث حديثًا، وأنتم تعلمون تمامًا اللغة التي يتحدثها ثوار وثائرات البراري”.

بعد كل هذه التضحيات، نقول للقاتل محمد حمدان دقلو أنه لا أهلاً ولا سهلاً بك في أرض البراري الثورية، وإن تجرأت على القدوم فأعلم أن لكل حادث حديث وأنتم تعلمون تماماً اللغة التي يتحدثها ثوار وثائرات البراري. مكنات، خليكم جاهزين ✌🏽 لجان أحياء البراري

المكتب الإعلامي

١ يونيو ٢٠٢٢ — لجان أحياء البراري (@burricommittee) June 1, 2022

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعدّها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

ويقول أطباء على صلة بالحركة الاحتجاجية إن 98 مدنيًا قتلوا برصاص قوات الأمن في حملات على المظاهرات، ويقول الجيش إنه سيسمح بالمظاهرات السلمية، وإنه سيتم التحقيق بشأن القتلى.