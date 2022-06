فرنسا.. مطعم يرفض دخول محجبة ودعوات للمقاطعة (فيديو)

أثار منع مطعم في جنوب غرب فرنسا امرأة محجبة من دخوله، انتقادات عبر المنصات ودعوات لمقاطعته.

ونشرت حسابات فرنسية مقطع فيديو صوّره شخص مغربي يوثق منع المطعم والدته من الدخول بسبب حجابها.

ويسجل المقطع جزءًا من الحوار الذي دار بين المصور وإحدى العاملات في المطعم، التي رفضت دخول المحجبة.

وبينما أيد عدد من أنصار اليمين المتطرف تصرف أصحاب المطعم، استنكر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، ووصفوها بالعنصرية، داعين إلى مقاطعة المطعم ومطالبة السلطات بمعاقبة أصحابه الذين قاموا بعمل “عنصري ضد المسلمة وحجابها”.

les racistes français font partie des mécréants les plus stupides, pas les plus hostiles, mais bel et bien les plus betes https://t.co/MyQiWL2P4b

— Loiseau (@ChocolatPistac2) May 31, 2022