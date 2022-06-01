“صفعة لحرية التعبير”.. العفو الدولية تدين الحكم الصادر بحق الزميل أحمد طه

أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر بحبس الزميل أحمد طه المذيع في الجزيرة مباشر 15 عامًا، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وقال الباحث المتخصص في الشأن المصري في المنظمة حسين بيومي في تصريحات للجزيرة اليوم الأربعاء “ندين الحكم الصادر عن محكمة الطوارئ بحق أحمد طه الذي أدين وحوكم بسبب عمله الإعلامي فقط”.

وأضاف بيومي أن الحكم على أحمد طه “يمثل صفعة أخرى لحرية التعبير والصحافة في البلاد”، مطالبًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم على طه، ووقف استخدام محاكم الطوارئ تمامًا.

وذكر أن إجراءات محاكم الطوارئ تنتهك أدنى معايير المحاكمة العادلة بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة إداناتهم وأحكامهم من قبل محاكم أعلى.

وحكم على الزميل أحمد طه بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير/شباط 2018.

واستنكرت شبكة الجزيرة حكم المحكمة الغيابي، وأعربت عن إدانتها له، مؤكدة أنه لا يمت للعدالة بصلة.

من ناحية أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء “بإيقاف الاعتقالات والمحاكمات الجديدة في مصر، وإطلاق سراح آلاف المعارضين السياسيين في السجون”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آمنة القلالي وفق البيان “يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان”.

وأضافت آمنة أن “الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان”.

ودعت المنظمة الدولية “السلطات إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، ووضع حد للاعتقالات التعسفية الجماعية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالب مجموعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.