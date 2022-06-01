الأمم المتحدة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريب الصحفيين الفلسطينيين

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تغيير تسمية أحد برامج تدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين إلى برنامج “شيرين أبو عاقلة لتدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن إعادة تسمية البرنامج جاء “تكريما” للزميلة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في 11 مايو/أيار.

وقال دوغاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم للمنظمة بنيويورك، إن شيرين أبو عاقلة “كانت رائدة بالنسبة للنساء العربيات وقدوة للصحفيين في الشرق الأوسط، وحول العالم”.

وأضاف أن مسيرة شيرين كانت “متميزة على مدى ربع قرن” وأنه “يجب الاعتزاز بإرثها وشجاعتها”.

تكريما للصحفية #شيرين_أبو_عاقلة أعلنت إدارة التواصل العالمي في الأمم المتحدة تغيير تسمية أحد برامج التدريب السنوية للصحفيين من "برنامج تدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين" إلى برنامج "شيرين أبو عاقلة لتدريب الصحفيين والمذيعين الفلسطينيين" المزيد 👇https://t.co/5lrvcv9Ela pic.twitter.com/tlXqQvyAdF — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 31, 2022

واستشهدت شيرين أبو عاقلة بنيران الاحتلال الإسرائيلي بينما كانت ترتدي السترة والخوذة والمكتوب عليهما بوضوح “صحافة”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذا الحادث وضمان محاسبة المسؤولين عنه.”

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى “إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه”، وشددوا على “ضرورة ضمان مساءلة” مرتكبي الجريمة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين.

كما دعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إلى إجراء تحقيق، قائلة إن الجريمة تمثل “انتهاك للقانون الدولي”.

وقال النائب العام الفلسطيني إن التحقيق الذي جرى في جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أثبت أن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص عمدًا على رأسها.

وقررت شبكة الجزيرة الإعلامية إحالة ملف جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وقالت الشبكة في بيان إنها كلفت “فريقها القانوني وخبراء دوليين بإعداد ملف كامل لتقديمه إلى المدعي العام للمحكمة”.