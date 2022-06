حرب أوكرانيا.. برلماني روسي بارز يقترح خطف وزير دفاع من دول الناتو ويكشف عن الأسباب

اقترح عضو كبير في البرلمان الروسي خطف وزير دفاع بإحدى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا ونقله إلى موسكو لاستجوابه بخصوص “الأوامر” التي أعطاها الغرب لكييف.

وأشار أوليج موروزوف، الذي انتخب في البرلمان الروسي لأول مرة عام 1993 والعضو في حزب روسيا الموحدة، إلى أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا، وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية”.

وقال في حديث على برنامج تلفزيوني “كما تعلمون مخطط خيالي أفكر فيه، في المستقبل القريب في مرحلة ما سيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف شمال الأطلسي بالقطار إلى كييف للحديث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وأضاف خلال حديثه على برنامج (60 دقيقة) على قناة (روسيا 1) الحكومية “لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو”.

وسألته مقدمة البرنامج (أولغا سكابييفا) “هل تعني أن نخطفهم؟” ورد عليها “نعم.. وعندها سنعرف من أعطى أي أمر لمن، من المسؤول عن ماذا تحديدًا”.

وزار عدد من السياسيين الغربيين كييف لإبداء الدعم لأوكرانيا ومنهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي زار أوكرانيا في أبريل/نيسان مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

