الخارجية الأمريكية: نشعر بخيبة أمل إزاء الحكم ضد أحمد طه واستمرار اعتقال صحفيي الجزيرة في مصر

أعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها بخيبة أمل إزاء الحكم الصادر عن محكمة مصرية بسجن الزميل أحمد طه المذيع في الجزيرة مباشر 15 عامًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة عن الشعور بخيبة الأمل إزاء “استمرار السلطات المصرية في اعتقال صحفيي الجزيرة”.

وقال المتحدث إنهم يواصلون “حث الحكومة المصرية على وقف اعتقال الأشخاص بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع”.

عاجل | الخارجية الأمريكية للجزيرة: نشعر بخيبة أمل إزاء الحكم ضد أحمد طه واستمرار السلطات المصرية اعتقال صحفيي #الجزيرة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) June 1, 2022

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم ضد الزميل أحمد طه، وقال حسين بيومي الباحث المتخصص بالشأن المصري في المنظمة في تصريحات للجزيرة إن الحكم “يمثل صفعة أخرى لحرية التعبير والصحافة في البلاد”.

وطالب بيومي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم على طه، ووقف استخدام محاكم الطوارئ تمامًا.

وأضاف أن إجراءات محاكم الطوارئ تنتهك أدنى معايير المحاكمة العادلة بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة إداناتهم وأحكامهم من قبل محاكم أعلى.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر حكمًا بسجن الزميل أحمد طه 15 عامًا، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وصدر الحكم بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير/شباط 2018.

واستنكرت شبكة الجزيرة حكم المحكمة الغيابي، وأعربت عن إدانتها له، مؤكدة أنه لا يمت للعدالة بصلة.

ولا يزال 4 صحفيين يعملون بالجزيرة مباشر يقبعون في السجون المصرية، وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واعتقل جميع هؤلاء الصحفيين عقب سفرهم إلى مصر لقضاء إجازاتهم الاعتيادية مع عائلاتهم، وخارج نطاق العمل.

ودعت شبكة الجزيرة إلى الإفراج الفوري عن صحفييها الأربعة المحتجزين في السجون المصرية، مؤكدة وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها.

كما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان “بإيقاف الاعتقالات والمحاكمات الجديدة في مصر، وإطلاق سراح آلاف المعارضين السياسيين في السجون”.

#مصر: على السلطات المصرية إصدار تعليمات فورية لقوات الأمن والنيابة العامة بالتوقف عن الاعتقال التعسفي للمنتقدين والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً في مصر، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ووضع حد لقمع المعارضة السلمية https://t.co/eVVUzItXGP — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 1, 2022

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته (مراسلون بلا حدود) في وقت سابق من العام الجاري.