اعتدى على موكب تشييع الشهيدة غفران.. الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت فلسطينية (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنة، التي ارتقت صباح اليوم الأربعاء عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعترضت موكب تشييع الشهيدة، وهاجمت المشاركين فيه وحاولت منعهم من الدخول إلى مخيم العروب للوصول إلى بلدة شيوخ العروب مسقط رأسها.

اعتقالات وإصابات

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، واعتقل 4 شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أحد المستوطنين حاول إزالة علم فلسطين عن أحد الأعمدة في الشارع الرئيس، فمنعه شبان البلدة وتدخلت قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

#شاهد العلم الفلسطيني يرفرف على منزل عائلة أبو ريالة الذي هدمه الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/5UELA4zVgh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 1, 2022

هدم منازل

من جهة أخرى، قام الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بهدم مساكن ومنشآت فلسطينية، وصادر ممتلكات وجرارات زراعية ومركبات جنوبي وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وجرت عمليات الهدم شرق بلدة يطّا وجنوب مدينة الخليل، بينما تركزت عمليات المصادرة في منطقة الأغوار الشمالية.

#صور من منزل عائلة أبو ريالة المهدم للمرة السادسة في بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/xglbDQ9PWw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 1, 2022

كما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اثنين من المباني سابقة التجهيز وأسوارًا جدارية في بلدة الزعيم شمال شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت بيتًا متنقلًا لمواطن فلسطيني يؤوي 5 أفراد وبه حظيرة أغنام تعود له بمساحة 120 مترًا مربعًا.

#شاهد العلم الفلسطيني يرفرف على منزل عائلة أبو ريالة الذي هدمه الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/5UELA4zVgh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 1, 2022

وفي محافظة جنين، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صاحب بناية بهدم شقة منفّذ عملية تل أبيب -الشهيد (رعد فتحي حازم) من مخيم جنين- التي تقع في مدينة جنين، وذلك يوم الأحد المقبل.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلًا في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة حيث اقتحمت حي المدارس وحاصرت منزل عائلة حاتم أبو ريالة وهدمته للمرة السادسة.

📹 خـاص | قوات الاحتلال تشرع في هدم منزل عائلة أبو ريالة بمدينة القدس المحتلة pic.twitter.com/DoaOFITdb7 — وكالة صفا (@SafaPs) June 1, 2022

وقال حاتم أبو ريالة إن بلدية الاحتلال هدمت منزل العائلة 5 مرات منذ عام 1999 بحجة البناء دون ترخيص، بينما ترفض منح العائلة ترخيصًا ولم تنتظر قرار المحكمة التي كان من المفترض أن تُصدر حكمًا بشأن المنزل اليوم الأربعاء.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت خلال عملية الهدم بالضرب على أفراد أسرته مما تسبب بكسر في يد إحدى بناته.

يُذكر أن بلدية الاحتلال تهدد بهدم 20 ألف منزل في القدس المحتلة، وفق إحصاءات لوزارة شؤون القدس.