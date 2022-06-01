إطلاق سراح المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي بعد صدور عفو رئاسي

أطلقت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، سراح المعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي بعد أسبوع من صدور حكم نهائي ضده بالسجن 4 سنوات.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ليحيى، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، بعد خروجه من السجن.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية للبلاد، الأربعاء، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن العقوبة النهائية التي صدرت بحق يحيى أواخر الشهر الماضي بالسجن 4 أعوام جراء إدانته بنشر “أخبار كاذبة”.

وألقت السلطات المصرية القبض على يحيى في يناير/كانون الثاني 2019.

وعقب الحكم على عبد الهادي، قالت لجنة العفو الرئاسي في مصر إنها تتواصل “مع الرئاسة لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس بالعفو عنه، وتلقيها ردًا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو”.

ونال يحيى، الذي تخرج ضابطًا مهندسًا في الكلية الفنية العسكرية، شهرة واسعة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بعد كشفه للفساد في قضية خصخصة شركة “عمر أفندي”، أحد أكبر المتاجر العامة في مصر.

وقدّم يحيى بلاغًا للقضاء يتهم فيه المسؤولين بإهدار مئات الملايين من الجنيهات في عملية بيع الشركة.

وأعلن الرئيس المصري أواخر أبريل/نيسان الماضي عن حوار وطني، وأعاد تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016، وصدرت قرارات قضائية ورئاسية بالإفراج والعفو عن سياسيين ونشطاء سجناء.

وأعلن أعضاء من لجنة العفو عن قرب صدور قرارات أخرى بالإفراج والعفو عن معارضين ونشطاء سجناء.