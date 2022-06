“حمزة تاوزال” أول وأصغر عمدة مسلم لأغنى بلدية بريطانية: قد أصبح يوما رئيسا للوزراء (فيديو)

“أرغب في أن أحدث فرقا في مدينتي بغض النظر عن المناصب”.. بهذه الكلمات أعلن حمزة تاوزال (22 عاما) أول وأصغر عمدة مسلم لبلدية (ويستمنستر) في قلب العاصمة البريطانية لندن هدفه من العمل السياسي والبرلماني.

وقال تاوزال خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إنه “على الرغم من صعود اليمين المتطرف في أوربا إلا أن وجودي في منصب العمدة كشاب مسلم لا ينتمي لأصول بيضاء هو دليل على أن التغيير أصبح واقعًا ملموسًا”.

وأضاف “نحن محظوظون لأن مجلس المدينة في ويستمنستر يضم أشخاص من خلفيات وأعراق وأديان مختلفة” بعضهم من اليونان وبنغلاديش “ما يعكس تمثيلًا جيدًا لمختلف الثقافات والأفكار واللغات”.

وردًا على سؤال عن طموحه السياسي والاجتماعي، قال تاوزال إنه يركز جهوده على إحداث تغيير على مستوى بريطانيا كلها، وإنه سيستمر في العمل العام “وسأتدرج في المناصب وإن شاء الله قد أصبح يومًا رئيس وزراء بريطانيا”.

وذكر أنه يعمل حاليًا على جمع أكبر قدر من التبرعات لتنفيذ أنشطة شبابية متعددة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وأوضح تاوزال “أعمل حاليًا لتوسيع نشاطي في مناطق أخرى بحيث يمكنني أن أخدم الناس وأبعث برسالة إلى كل الشباب أن تحقيق الطموحات والأحلام أمرًا ممكنًا، لاسيما وأني شاب مسلم يرغب في أن يصبح نموذجًا وقدوة لغيره”.

وقال إنه بدأ مسيرته السياسية عندما كان في عمر الـ16، عندما انضم إلى مجلس المدينة للشباب ليدخل بعدها إلى البرلمان ممثلًا عن فئة الشباب في المدينة.

وأردف “تم انتخابي كأصغر عضو مجلس في ويستمنستر بعد أن أكملت سن الـ18”.

ويصف حمزة شعوره عند إخباره بترشيحه لهذا المنصب “شعور خيالي ويفوق الوصف لدرجة أنني بقيت للحظات مصدومًا وغير مصدق للأمر”.

وأشار تاوزال إلى أن الجميع ينظر إلى ويستمنستر “باعتبارها منطقة ثرية يقع بها مقر البرلمان والقصر الملكي إلا أن هناك العديد من التحديات والتي أسعى لحلها والتعامل معها”.

وفاز الشاب البريطاني، ذو الأصول المغربية، حمزة تاوزال بمنصب عمدة بلدية (ويستمنستر) بعد فوزه في الانتخابات المحلية التي شهدتها المملكة المتحدة في أبريل/نيسان الماضي.

وتعتبر هذه البلدية هي الأغنى في البلاد بالنظر لوجود كل مؤسسات البلاد المهمة من برلمان ومقر رئاسة الحكومة وقصر الملكة.

Thank you to @citylordmayor for having me over at the London Government dinner last night at Mansion House!🏛🏛🏛

Amazing speeches by @VincentKeaveny @Georgia_Gould and @SadiqKhan

Looking forward to the year ahead!

🎉🎉🎉 #localgovernment #London @CityWestminster @cityoflondon pic.twitter.com/EIstOa2icW

— Cllr Hamza Taouzzale💚 (@Hamza_Taouzzale) May 31, 2022