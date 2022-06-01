أسيرة محررة.. استشهاد صحفية جنوبي الضفة ولقطة مؤثرة لتشبّثها بحفنة تراب في يدها (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشابة “غفران هارون حامد وراسنة” إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأوضحت أن الرصاصة اخترقت صدر الفتاة وهي صحفية وأسيرة محررة تبلغ من العمر 31 عامًا، من الجهة اليسرى “تحت الإبط” وخرجت من الجهة اليمنى، فيما انتشرت لقطة مؤثرة لها وهي تتشبث بحفنة تراب من أرض الوطن في يدها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل لتلقي العلاج.

وكالة شهاب: "فيديو للفتاة التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها قرب مخيم العروب شمال الخليل قبل قليل". pic.twitter.com/8Bjz6UgX7L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفتاة الفلسطينية حاولت طعن جنود عند مدخل مخيم العروب، وتم إطلاق النار عليها من قبل أحد جنود الاحتلال.

لكن شهود عيان ذكروا أن الفتاة كانت تمر من أحد الحواجز قرب المخيم قبل أن يطلق أحد الجنود النار تجاهها.

وكالة شهاب: "صور للفتاة الفلسطينية التي أطلق جيش الاحتلال النار عليها قرب مخيم العروب قبل قليل". pic.twitter.com/Vo2q5Fsn3D — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الشهيدة غفران اعتقلت على يد الاحتلال لمدة ثلاثة أشهر مطلع العام الحالي وتحررت في الأول من أبريل/نيسان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غفران وراسنة تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل وعملت صحفية في إذاعات محلية.

#فيديو| وكالة شهاب: "الشهيدة الصحفية غفران وراسنة أثناء اعداد تقرير صحفي سابق". pic.twitter.com/6dB5eP9m2z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

وكالة شهاب: "اللحظات الأولى لتلقي عائلة الشهيدة غفران وراسنة نبأ استشهادها برصاص الاحتلال". pic.twitter.com/sXmiluHNTv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

مصادر صحفية: " استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص الاحتلال في مخيم العروب" pic.twitter.com/CPwuih0Znp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 1, 2022

وزارة الصحة: "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل، اخترقت الرصاصة صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى". pic.twitter.com/6dos4SPwV4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022