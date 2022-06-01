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أسيرة محررة.. استشهاد صحفية جنوبي الضفة ولقطة مؤثرة لتشبّثها بحفنة تراب في يدها (فيديو)

1/6/2022-|آخر تحديث: 1/6/202210:57 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشابة “غفران هارون حامد وراسنة” إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأوضحت أن الرصاصة اخترقت صدر الفتاة وهي صحفية وأسيرة محررة تبلغ من العمر 31 عامًا، من الجهة اليسرى “تحت الإبط” وخرجت من الجهة اليمنى، فيما انتشرت لقطة مؤثرة لها وهي تتشبث بحفنة تراب من أرض الوطن في يدها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل لتلقي العلاج.

 

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفتاة الفلسطينية حاولت طعن جنود عند مدخل مخيم العروب، وتم إطلاق النار عليها من قبل أحد جنود الاحتلال.

لكن شهود عيان ذكروا أن الفتاة كانت تمر من أحد الحواجز قرب المخيم قبل أن يطلق أحد الجنود النار تجاهها.

 

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الشهيدة غفران اعتقلت على يد الاحتلال لمدة ثلاثة أشهر مطلع العام الحالي وتحررت في الأول من أبريل/نيسان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غفران وراسنة تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل وعملت صحفية في إذاعات محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية