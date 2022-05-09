وزيرة خارجية ألمانيا تُرشَق بالبيض في تجمع انتخابي وترفض وقف اللقاء (فيديو)

تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك لهجوم في تجمع انتخابي خلال حملة حزب الخضر في ولاية شمال الراين وستفاليا، حيث رشقها أحد الحضور بالبيض.

وقال متحدث باسم الشرطة، صباح اليوم الاثنين، عن الواقعة التي جرت بعد ظهر الأحد، إن “البيضة أخطأت هدفها”، وإنه تم تسجيل البيانات الشخصية للفاعل وحرّرت ضده شكاية جنائية.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة اضطرار مسؤولي الأمن إلى اقتحام المنصة لحماية الوزيرة، لكن بربوك أمرت أمنها الشخصي بالتنحي والسماح لها بمواصلة خطابها.

وأكدت الوزيرة أنها لا تريد أن تتعرض للترهيب، واتهمت قاذف البيض والمتعاطفين معه بتقديم مثال مفاده أن “إلقاء البيض أو الحجارة على من يفكر بشكل مختلف هو طريقة لممارسة الحق في حرية التعبير”.

واختلطت بربوك بالجمهور بعد حديثها وسمحت لهم بالتقاط صور سيلفي بهواتفهم المحمولة.

ووُجّهت إلى الحكومة الفدرالية انتقادات من دوائر نشطاء السلام ومن فئات أخرى من السكان لأنها تدعو إلى تسليم أسلحة ثقيلة من ألمانيا إلى كييف خلال حرب أوكرانيا، بعد أن ظل حزب الخضر ضد تسليم الأسلحة منذ عقود.

وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تنتهك القانون الدولي، إلى إعادة التفكير بين الممثلين البارزين للحزب.

وفي نهاية أبريل/ نيسان، قام متظاهرون بمنع تجمعين لوزير الاقتصاد الفدرالي روبرت هابيك (جرينز) في بيليفيلد في شمال الراين، وسيتم انتخاب برلمان ولاية جديد في ولاية شمال الراين وستفاليا الأحد المقبل 15 مايو/ أيار.