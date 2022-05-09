نصر الله: المقاومة ستضمن استخراج النفط والغاز لحل أزمة لبنان (فيديو)

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاثنين، أن المقاومة ستضمن استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأضاف في كلمة متلفزة نقلتها قناة “المنار” (خاصة) خلال مهرجان انتخابي أن “الهدف في حرب يوليو/تموز العسكرية (الإسرائيلية) كان إلغاء المقاومة، وهذه المطالب هي نفسها اليوم تُطرح في الحملات الانتخابية، مما يعني أنها حرب تموز سياسية”.

وفي يوليو 2006، اندلعت حرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله استمرت 33 يومًا، وانتهت بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف الأعمال القتالية.

ويمتلك “حزب الله” ترسانة ضخمة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما يقول الحزب إنه مكرَّس حصرًا للدفاع عن لبنان ومقاومة إسرائيل التي تحتل أراضي لبنانية.

وقال نصر الله “البعض يقول إن نزع سلاح المقاومة سيحل أزمتنا الاقتصادية، ولنسلّم جدلًا أنّنا سلّمنا السلاح ورضخنا للمطالب، كيف سنحل الأزمة؟ هذه مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، هل يعيشون رخاء اقتصاديًّا؟”.

ووقّعت مصر والأردن اتفاقيتي سلام مع إسرائيل في عامي 1979 و1994، كما وقّعت السلطة الفلسطينية اتفاقيات معها، لكن مفاوضات السلام متوقفة منذ عام 2014 ولم تُقَم الدولة الفلسطينية حتى الآن.





وتابع نصر الله “البعض يقول إنه لن يصوت (في الانتخابات البرلمانية منتصف مايو/أيار الجاري) للمقاومة (قوائم حزب الله وحلفائه) بسبب الأزمة الاقتصادية، ونحن نقول إن المقاومة ستضمن استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لحل الأزمة”.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا في البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ أكثر من عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار الأمريكي، بجانب شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر.