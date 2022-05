اعتداء وحشي على فلسطيني في باب العامود وتنديد واسع بعنف شرطة الاحتلال (فيديو)

وثّق نشطاء على مواقع التواصل لحظات اعتداء أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شاب فلسطيني بعنف في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأرفق المقطع بتعليق من الناشط رخاري فوستر جاء فيه “كنت أسير في باب العامود، وشاهدت العنف والوحشية من الشرطة الإسرائيلية. مجرد يوم آخر من العيش تحت الاحتلال”.

I was just walking through Damascus Gate and witnessed this senseless brutality and violence by the Israeli military police. Just another day living under occupation #FreePalestine #ApartheidIsrael pic.twitter.com/hS0KMMLnCk

وأظهر المقطع أفراد شرطة الاحتلال وهم يستخدمون القوة مع شاب فلسطيني أعزل أثناء اقتياده، بينما حاولت امرأة شاهدت الواقعة مساعدته لكن من دون جدوى.

وحظي المقطع بإعادة نشر وتعاطف شديد بين المغردين، الذين نددوا بالوحشية التي تستخدمها شرطة الاحتلال مع الفلسطينيين.

Such senseless violence that I wonder how the perpetrators sleep at night as every evil will be visited on them at sometime in their lives #ApartheidIsrael https://t.co/1po83W5vrz

— Alex Braithwaite#BLM#CorbynWasRight🌹 (@labourblackrose) May 9, 2022