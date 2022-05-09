سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعتداء وحشي على فلسطيني في باب العامود وتنديد واسع بعنف شرطة الاحتلال (فيديو)

9/5/2022

وثّق نشطاء على مواقع التواصل لحظات اعتداء أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شاب فلسطيني بعنف في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأرفق المقطع بتعليق من الناشط رخاري فوستر جاء فيه “كنت أسير في باب العامود، وشاهدت العنف والوحشية من الشرطة الإسرائيلية. مجرد يوم آخر من العيش تحت الاحتلال”.

 

وأظهر المقطع أفراد شرطة الاحتلال وهم يستخدمون القوة مع شاب فلسطيني أعزل أثناء اقتياده، بينما حاولت امرأة شاهدت الواقعة مساعدته لكن من دون جدوى.

وحظي المقطع بإعادة نشر وتعاطف شديد بين المغردين، الذين نددوا بالوحشية التي تستخدمها شرطة الاحتلال مع الفلسطينيين.

وأمس الأحد، أطلقت شرطة الاحتلال الرصاص على شاب بدعوى طعنه أحد أفرادها في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان أن قوة تابعة لها أطلقت النار على شاب وقامت بتحييده بعد طعنه شرطيًّا بسكين في منطقة باب العامود.

وقال شهود عيان إن قوات تابعة للشرطة أطلقت وابلًا من الرصاص على شاب عند نقطة تفتيش في منطقة باب العامود، بدعوى طعنه شرطيًّا.

وردًّا على اعتداءات، شهدت إسرائيل خلال الشهرين الماضيين سلسلة هجمات نفّذها فلسطينيون.

وأحدث هذه العمليات وقعت، الخميس الماضي، في بلدة “إلعاد” (وسط) وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات