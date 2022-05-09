اعتداء وحشي على فلسطيني في باب العامود وتنديد واسع بعنف شرطة الاحتلال (فيديو)

وثّق نشطاء على مواقع التواصل لحظات اعتداء أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شاب فلسطيني بعنف في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأرفق المقطع بتعليق من الناشط رخاري فوستر جاء فيه “كنت أسير في باب العامود، وشاهدت العنف والوحشية من الشرطة الإسرائيلية. مجرد يوم آخر من العيش تحت الاحتلال”.

I was just walking through Damascus Gate and witnessed this senseless brutality and violence by the Israeli military police. Just another day living under occupation #FreePalestine #ApartheidIsrael pic.twitter.com/hS0KMMLnCk — Zachary Foster (@_ZachFoster) May 9, 2022

وأظهر المقطع أفراد شرطة الاحتلال وهم يستخدمون القوة مع شاب فلسطيني أعزل أثناء اقتياده، بينما حاولت امرأة شاهدت الواقعة مساعدته لكن من دون جدوى.

قوات الاحتلال تعتدي بعنف على شاب فلسطيني قبيل اعتقاله من منطقة #باب_العامود بمدينة #القدس المحتلة pic.twitter.com/CHmkjjNW2p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2022

وحظي المقطع بإعادة نشر وتعاطف شديد بين المغردين، الذين نددوا بالوحشية التي تستخدمها شرطة الاحتلال مع الفلسطينيين.

Such senseless violence that I wonder how the perpetrators sleep at night as every evil will be visited on them at sometime in their lives #ApartheidIsrael https://t.co/1po83W5vrz — Alex Braithwaite#BLM#CorbynWasRight🌹 (@labourblackrose) May 9, 2022

More Israeli brutality https://t.co/L9WhoNMdvv — Saqib Iqbal Qureshi (@drsaqibqureshi) May 9, 2022

وأمس الأحد، أطلقت شرطة الاحتلال الرصاص على شاب بدعوى طعنه أحد أفرادها في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان أن قوة تابعة لها أطلقت النار على شاب وقامت بتحييده بعد طعنه شرطيًّا بسكين في منطقة باب العامود.

وقال شهود عيان إن قوات تابعة للشرطة أطلقت وابلًا من الرصاص على شاب عند نقطة تفتيش في منطقة باب العامود، بدعوى طعنه شرطيًّا.

وردًّا على اعتداءات، شهدت إسرائيل خلال الشهرين الماضيين سلسلة هجمات نفّذها فلسطينيون.

وأحدث هذه العمليات وقعت، الخميس الماضي، في بلدة “إلعاد” (وسط) وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.