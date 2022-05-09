قيادي سوداني بالتيار الإسلامي العريض: هذه أخطاء نظام جبهة الإنقاذ ولن نترك الساحة للفاشلين (فيديو)

حدّد القيادي بتكتل “التيار الإسلامي العريض” في السودان أمين حسن عمر، مجموعة أخطاء وقع فيها نظام جبهة الإنقاذ، موضحًا أن منها عدم سماحه بتداول السلطة حتى داخل حزبه.

وأوضح في لقائه مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن هذه السلطة حاولت خطأً أن تبني شرعية على الحكم القبلي، وأن التيار الذي ينتمي إليه يجري مراجعات واسعة لكل القضايا الكلية منها والجزئية منذ 3 سنوات ويعتزم نشرها في كتب عندما يكتمل النقاش حولها.

وبشأن ما إذا كان ينبغي أن يترك التيار الإسلامي العريض الساحة لغيره من التيارات بعد 30 عامًا من الحكم، قال “نحن أصحاب قضية ومواقف وآراء سنعرضها جميعًا على الشعب السوداني في الانتخابات، وإذا اقتنع بها سنتقدم وإذا رفضها سنخرج، أما من يريد أن نترك الساحة للفاشلين والفاسدين فلن نفعل هذا”.

"التيار الإسلامي العريض" بالسودان.. هل هو محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق؟ pic.twitter.com/lbEyW6b1AH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2022

وبشأن ما إذا كان تشكيل “التيار الإسلامي العريض” محاولة لإعادة إنتاج نظام ما قبل الثورة قال إن “هذه مجرد آراء للبعض ونوع من التحايل لإقصاء كل القوى السياسية في الساحة. ومن يقول ذلك يعلم تمامًا أن التيار الإسلامي العريض فيه عدد من القوى التي شاركت في الثورة”.

وبسؤاله عن المسؤول عن الحال التي وصل إليها السودان قال “السودان حالة معقدة ولا يمكن لي في 3 دقائق أن أصف لك لماذا جرى هذا الأمر أو ذاك، وهل هو مردود لسوء تدبير أم لحصار أم لمؤامرة خارجية”.

بعد الثورة السودانية.. من المسؤول عن وصول #السودان للأوضاع الحالية؟

شاهد رد القيادي في "التيار الإسلامي العريض" بالسودان أمين حسن عمر pic.twitter.com/NsMUgFDhwe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2022

وأضاف “المسؤول عن الأوضاع بعد الثورة هي الجهة التي كانت بيدها أكبر سلطة، ونحمّل المكون العسكري جزءا مقدرا من المظالم التي وقعت علينا”.

وتابع “نحن نريد للمكون العسكري أن يسلّم الحكم لحكومة مدنية تمثل جميع السودانيين اليوم، بل نحن نرى أن تطاول المجلس العسكري بدعوى أن الناس لم يتفقوا ما هو إلا تثبيت للحكم العسكري وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا بالطبع”.