بلا قدمين وتحمل قنينات المياه فوق ظهرها.. تعاطف واسع مع صورة لامرأة من تعز (فيديو)

أثارت صورة متداولة لمسنّة يمنية بلا قدمين في مدينة تعز اليمنية تعاطفًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت السيدة في الصورة وهي تتحرك بصعوبة حاملة على ظهرها قنينات مياه صفراء كبيرة، وتجر واحدة أخرى بها بعض الأغراض.

وذكرت مواقع محلية وحسابات يمنية أن المرأة اسمها سعيدة وأنها تحلم بكرسي كهربائي يساعدها على الحركة، ورجّحت المواقع أن سعيدة فقدت قدميها بسبب الحرب.

وتفاعلًا مع الصورة كتب محمد سعيد “صورة تكشف سلطة المافيا الذين يواصلون عقاب سكان المدينة بتحويل الخدمات كالمياه والكهرباء إلى مشاريع تجارية”.

ودوّن سمير إسماعيل “بخصوص الصورة المنتشرة للمرأة وهي تسحب الماء والقمامة، تواصلت معها وأكثر ما تتمناه هو كرسي كهربائي متحرك. تقول لي ياعم سمير أكثر حاجتي واهتمامي وما أتمناه هو كرسي متحرك كهربائي فقد تعبت وأنا أحبو على يدي. تقطعت ثيابي وتمزقت وزادت جروحي وأنا أحبو في الشارع وأحيانًا أقطع الشارع بين المياه والمجاري”.

وبعد انتشار الصورة عبر المنصات على نطاق واسع أعلن أحد المدونين حصول السيدة سعيدة على كرسي متحرك قدمه لها أحد مشايخ المنطقة.