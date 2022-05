رشق السفير الروسي في بولندا بطلاء أحمر تزامنا مع احتفال بوتين بـ”يوم النصر” (فيديو)

بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفل، الاثنين، بعيد النصر الوطني باستعراض عسكري ضخم في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، اكتسى سفيره لدى بولندا سيرجي أندرييف بلون أحمر بعدما رشقه محتجون بطلاء احتجاجًا على ممارسات بلاده في أوكرانيا.

وألقى المتظاهرون طلاء أحمر على السفير الروسي لدى وصوله إلى مقبرة في وارسو لإحياء ذكرى جنود الجيش الأحمر الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية.

وتناثر الطلاء الأحمر على سفير روسيا اعتراضًا من بعض المتظاهرين على الحرب ضد أوكرانيا، مما منعه من تكريم الجنود الراحلين.

ووصل السفير أندرييف إلى مقبرة الجنود السوفييت لوضع الزهور ضمن فعاليات يوم النصر الذي يمثل هزيمة ألمانيا النازية على أيدي الحلفاء، ويقام فيه احتفال مهيب وتسير المواكب في الميدان الأحمر وسط موسكو.

ورصد مقطع مصور لحظة تعرّض السفير الروسي للهجوم بالطلاء الأحمر من متظاهر كان واقفًا بجانبه، حيث التقى مئات الناشطين المعارضين للحرب الروسية في أوكرانيا عند مقبرة الجنود السوفييت.

Russian Ambassador to Poland Sergey Andreev covered in red paint in Warsaw.

100s of protesters met him at the soviet soldiers cemetery where he went to mark Russian victory day over the Nazis.

The crowd chants “fascist” and “murderer” at him. pic.twitter.com/jAIHvLXEgv

— Jack Parrock (@jackeparrock) May 9, 2022