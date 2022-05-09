اللقطات الأولى لاستخدام الجيش الأوكراني مدافع هاوتزر الأمريكية في دونباس (فيديو)

بثت وسائل إعلام أوكرانية وناشطون مقاطع فيديو تُظهر اللقطات الأولى لاستخدام القوات البرية بالجيش الأوكراني مدافع (هاوتزر-M777) الأمريكية في إقليم دونباس لصد هجمات القوات الروسية.

وكان مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلن، في 29 أبريل/نيسان الماضي، أن شحنات مدافع “هاوتزر-M777” عيار 155 ملم أمريكية الصنع لا تزال تصل إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إن نحو 60% من مدافع هاوتزر -البالغ عددها 90 المخطط تسليمها- موجودة الآن في أوكرانيا، بجانب قذائف عيار 155 ملم.

وأضاف المسؤول الكبير في البنتاغون “نعتقد أن مدافع هاوتزر هذه ستكون فعالة جدًا جدًا لمساعدة الأوكرانيين في معركة دونباس”.

والسبت، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن البنتاغون تعمل على توسيع نطاق تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المتاحة تجاريًّا إلى أوكرانيا، من خلال شراء طائرات مسيّرة وصواريخ موجهة بالليزر وغيرها من المعدات التي سيتم شحنها قريبًا، بقيمة 136 مليون دولار.

وتُعد الأسلحة والمعدات -التي سيتم شراؤها من الشركات الأمريكية- مساعدة عسكرية منفصلة عن كميات الأسلحة الهائلة التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل إلى أوكرانيا من مخزونات البنتاغون الحالية، وفقًا للصحيفة.

وتشمل حزمة المساعدات صواريخ 70 ملم بقيمة 22.6 مليون دولار -تُعرف باسم نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم- يمكن إطلاقها من طائرات الهليكوبتر، ومسيّرات إضافية من طراز “سويتش بليد” بقيمة 17.8 مليون دولار التي عند تسليحها يمكن توجيهها إلى المركبات المدرعة وتشكيلات القوات الروسية.

Предлагаю посмотреть на работу М777 на территории Украины и сравнить с 2А65 «Мста-Б». Действительно, отдача минимальная.

Сразу вспоминаются первые эмоции от использования камеры со стабилизацией. pic.twitter.com/EhREdRxw1A — Peter (@Peter79233966) May 8, 2022

تدمير قاعدة للقوات الروسية في خاركيف

وفي سياق متصل، بثت قيادة قوات الجو الهجومية الأوكرانية مقطع فيديو لمشاهد جوية أثناء تدمير قاعدة برية للقوات الروسية في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وتمركزت القاعدة التي تضم دبابات ومركبات عسكرية وقوافل إمداد في قرية زبافني في إقليم خاركيف.

وأظهر الفيديو لحظة إغارة سلاح الجو الأوكراني على القاعدة وتدمير أجزاء كبيرة منها.