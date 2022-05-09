أردوغان: لن نطرد اللاجئين السوريين أو نرميهم في أحضان القتلة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين من أراضيها، وشدد على أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين مضيفًا “سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة”.

وقال في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد) “نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار”، وأضاف “بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا”.

وأثنى أردوغان على قيام جمعية (موصياد) ببناء 650 منزلًا من الطوب شمالي سوريا. وأعرب عن تمنيه أن تزيد الجمعية من عدد المنازل التي تبنيها في سوريا، موضحًا أن “الهدف هو بناء 100 ألف منزل على الأقل”.

وأردف “نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها مع الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم”. وأكد أنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هربًا من الحرب في بلادهم.

أردوغان: تركيا تحضّر لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/VJaDW2Penihttps://t.co/sJbX44PzG5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 3, 2022

وكان الرئيس التركي قد أعلن الأسبوع الماضي عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

ولفت الرئيس أردوغان حينها إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.

وأضاف “نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا”. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية.

وأوضح أن المشروع سيكون شاملا بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق.