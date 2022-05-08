مسؤول روسي: نحتاج إلى 30 دقيقة فقط لتدمير دول الناتو

قال دميتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، اليوم الأحد، إن بلاده تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لـ”تدمير دول حلف الناتو” في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين، على حد تعبيره.

وذكر روغوزين عبر قناته على تلغرام “في حرب نووية، سندمر دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون 30 دقيقة، لكن يتعين علينا منع حدوث ذلك، لأن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ستؤثر سلبًا في وضع كوكب الأرض، ولذلك سنضطر إلى تحقيق فوز على هذا العدو الأقوى اقتصاديًا وعسكريًا بأساليب القتال التقليدية”.

وحذّر وفق ما نقله موقع قناة (آر تي عربية) من أن “وجود أوكرانيا مستقلة عن روسيا سيحولها حتمًا إلى دولة معادية لروسيا ومنطلق للعدوان الغربي على شعبنا”.

وشدّد روغوزين على أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا هي “حرب من أجل الحقيقة وحق روسيا في البقاء دولة موحدة ومستقلة”، وفق وصفه.

وأمس السبت، قال بيل بيرنز -مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)- إن الوكالة ليس لديها أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية خلال النزاع الجاري في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

📢 WATCH NOW 📢 @CIA Director William J.Burns shares his thoughts on the current state of geopolitics #FTWeekendFestival https://t.co/jaKJGnpYKa — Financial Times Live (@ftlive) May 7, 2022

وقبل شهرين، وضعت روسيا قوات الردع النووي في حال تأهب قصوى بُعيد إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا، ووجّه بوتين تهديدات ضمنيّة توحي باستعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية.

وحذّر بوتين من رد “سريع للغاية” إذا تدخل الغرب بشكل مباشر في النزاع الأوكراني.

ويقول مراقبون إنه في الأيام الأخيرة عمل التلفزيون الروسي الحكومي على جعل استخدام الأسلحة النووية أكثر قبولًا لدى الرأي العام.