مسؤول روسي: نحتاج إلى 30 دقيقة فقط لتدمير دول الناتو

قال دميتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، اليوم الأحد، إن بلاده تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لـ”تدمير دول حلف الناتو” في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين، على حد تعبيره.

وذكر روغوزين عبر قناته على تلغرام “في حرب نووية، سندمر دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون 30 دقيقة، لكن يتعين علينا منع حدوث ذلك، لأن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ستؤثر سلبًا في وضع كوكب الأرض، ولذلك سنضطر إلى تحقيق فوز على هذا العدو الأقوى اقتصاديًا وعسكريًا بأساليب القتال التقليدية”.

وحذّر وفق ما نقله موقع قناة (آر تي عربية) من أن “وجود أوكرانيا مستقلة عن روسيا سيحولها حتمًا إلى دولة معادية لروسيا ومنطلق للعدوان الغربي على شعبنا”.

وشدّد روغوزين على أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا هي “حرب من أجل الحقيقة وحق روسيا في البقاء دولة موحدة ومستقلة”، وفق وصفه.

وأمس السبت، قال بيل بيرنز -مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)- إن الوكالة ليس لديها أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية خلال النزاع الجاري في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

