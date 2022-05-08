قصف روسي على مدرسة في أوكرانيا يخلّف قتلى وعشرات تحت الأنقاض (فيديو)

قال حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية سيرهي جايداي، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما في قصف روسي لمدرسة في قرية بيلوهوريفكا، وإن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف أن روسيا أسقطت قنبلة، بعد ظهر يوم السبت، على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصًا مما أدى إلى اندلاع حريق هائل، مشيرًا إلى إنقاذ 30 شخصًا ممن كانوا بالداخل.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام “أُخمِد الحريق بعد نحو 4 ساعات ثم أزيلت الأنقاض، وللأسف عثرنا على جثتين”.

وأضاف “من المرجح أن 60 شخصًا قضوا نحبهم تحت أنقاض المباني”.

في السياق، قال جايداي إن معلومات أولية تفيد بأن قصفًا على قرية شيبيلوفو دمر منزلًا وأن 11 شخصًا ما زالوا تحت الأنقاض.

ولم تصدر روسيا أي تعليق على الأحداث.

According to preliminary information, 60 people died from an air strike on a school in Belogorivka, Luhansk region. 30 people were able to get out from under the rubble, seven of them were injured. -said the chairman of the Luhansk regional police department. pic.twitter.com/riIDVqIn1a — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 8, 2022

سيطرة شيشانية

من ناحية أخرى، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الأحد، إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا شرقي أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة مستمرة.

وفي منتصف أبريل/نيسان، شنت القوات الروسية هجومًا جديدًا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوهانسك.

وكتب قديروف في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام “مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية سيطروا على معظم بوباسنا. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من كييف، لكن أوليكسي أريستوفيتش -مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- قال في وقت متأخر أمس السبت، إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

كما قال حاكم منطقة لوهانسك، أمس السبت، إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة. وأضاف في منشور مصور على تلغرام “الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة”.

وتابع أن القوات الشيشانية لم تشارك في القتال لكنها كانت تنهب وتسجل مقاطع مصورة.

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة على تلغرام لجنود شيشانيين يُزعم مشاركتهم في أنشطة بأوكرانيا، لكن لم يرِد أي تأكيد لعدد الذين نُشروا بالفعل، وما إذا كانوا يشاركون في القتال أم لا.