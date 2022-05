قصف روسي على مدرسة في أوكرانيا يخلّف قتلى وعشرات تحت الأنقاض (فيديو)

قال حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية سيرهي جايداي، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما في قصف روسي لمدرسة في قرية بيلوهوريفكا، وإن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف أن روسيا أسقطت قنبلة، بعد ظهر يوم السبت، على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصًا مما أدى إلى اندلاع حريق هائل، مشيرًا إلى إنقاذ 30 شخصًا ممن كانوا بالداخل.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام “أُخمِد الحريق بعد نحو 4 ساعات ثم أزيلت الأنقاض، وللأسف عثرنا على جثتين”.

وأضاف “من المرجح أن 60 شخصًا قضوا نحبهم تحت أنقاض المباني”.

في السياق، قال جايداي إن معلومات أولية تفيد بأن قصفًا على قرية شيبيلوفو دمر منزلًا وأن 11 شخصًا ما زالوا تحت الأنقاض.

ولم تصدر روسيا أي تعليق على الأحداث.

