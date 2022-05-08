رغم الألغام والرصاص.. طفلة أوكرانية مصابة تقود سيارة لمسافة 30 كيلومترا لإنقاذ جرحى (فيديو)

لم تأبه فتاة أوكرانية صغيرة بإصابتها بأعيرة نارية في قدميها، وقادت بشجاعة سيارة لمسافة 30 كيلومترًا لإنقاذ 4 مدنيين بعد نزفهم دماء كثيرة جراء إصابتهم في قصف روسي.

ونشر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك الأوكرانية تسجيلًا مصورًا للفتاة (15 عامًا) التي نجحت في الوصول بالمصابين من مدينة بوباسنا شرقي البلاد إلى بر الأمان في مدينة باخموت على بُعد 30 كيلومترًا.

وكتب رئيس الإقليم -عبر تلغرام- أن الفتاة الصغيرة خرجت من المدينة برفقة 3 رجال وامرأة في سيارتهم الخاصة إلا أن القوات الروسية استهدفت السيارة، مما أدى إلى إصابتهم جميعًا بالرصاص بمَن فيهم قائد السيارة الذي أصيب بشدة.

وأضاف أن الفتاة وجدت نفسها مضطرة إلى قيادة السيارة في الطريق الملغّم من بوباسنا، لتتعرض مرة أخرى لإطلاق النار من القوات الروسية، مما أدى إلى إصابتها بالرصاص في قدميها.

وقالت جمعية (لفيف) الطبية التي بثت صور الفتاة الصغيرة، إن 15 جريحًا أوكرانيًا جاؤوا من باخموت، بينهم اثنان من الأطفال.

وأضافت “هؤلاء هم الأوكرانيون الذين عانوا من الحرب مع الجروح المتفجرة والطلقات النارية، قبل أن يصلوا إلينا، مرّ كل واحد منهم بجحيم حقيقي”.

وتابعت “فقد كثير منهم أحباءهم وليس لديهم الآن مكان يعودون إليه، دمرت القوات الروسية منازلهم. يخضع المرضى حاليًا للفحص، والمعالجون النفسيون يتابعونهم”.