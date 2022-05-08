شاهد: الجزيرة مباشر تلتقي والد أحد منفذي عملية إلعاد بعد اعتقال نجله

التقت الجزيرة مباشر والد الشاب أسعد الرفاعي الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية (إلعاد).

وقال والد أسعد إنه علم بخبر اعتقال ابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف للجزيرة مباشر أنه كان يعمل على تأسيس حياته استعدادًا للزواج، داعيًا الله أن يهوّن عليه ما سيلاقيه داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن عملية إلعاد تكشف مدى وهن الجيش الإسرائيلي، وأن دولة الاحتلال لا تستطيع حماية نفسها.

מעצר המחבל pic.twitter.com/CtHKceqXzT — Or Heller אור הלר (@OrHeller) May 8, 2022

وأعلنت إسرائيل، الأحد، اعتقال فلسطينيين، زعمت تنفيذهما هجومًا شرق مدينة تل أبيب قبل أيام، أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقال بيان مشترك للناطقين باسم الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش “في عملية مشتركة لقوات الأمن، تم اعتقال منفذَي العملية في بلدة إلعاد شرق تل أبيب”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المعتقلَين هما “أسعد يوسف أسعد الرفاعي (19 عامًا)، وصبحي عماد صبحي أبو شقير (20 عامًا) من سكان قرية رمانة في منطقة جنين (شمالي الضفة الغربية)”.

وأضاف البيان “تم القبض على المنفذَين خلال عمليات مسح بالقرب من إلعاد في نهاية عملية مشتركة للشرطة وجهاز الأمن العام والجيش”.

ومساء الخميس الماضي، نفّذ فلسطينيان هجومًا في بلدة إلعاد قرب تل أبيب قتل فيه 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون، وفق وسائل إعلام عبرية، قبل أن يتمكنا من الفرار من المكان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الشابين مقيدي الأيدي، في منطقة شجرية ويحيط بهما عدد من الجنود وأفراد شرطة الاحتلال.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) سلطات الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلَيْن”.

وأشار في بيان إلى “تخوفات كبيرة من تعرضهما للتّعذيب والتّنكيل داخل مراكز التّحقيق، والتي تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين”.