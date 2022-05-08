رويترز: أمير قطر يزور إيران وأوربا الأسبوع المقبل

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع الأحد أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوربية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأمن الطاقة في أوربا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الشيخ سيزور إيران ثم يقوم “بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة”.

وقال المصدر لرويترز إن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية “رأب الصدع” في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس آذار وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوربية من الرحلة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد أن أمير قطر سيتوجه إلى إيران لتعزيز العلاقات لكنها لم تذكر موعدا محددا أو تفاصيل أخرى.

وسعت ألمانيا ودول أوربية أخرى إلى تعزيز روابط الطاقة مع قطر في ظل سعيها إلى توفير بدائل للغاز الروسي وسط مخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع الأسعار في ظل الصراع في أوكرانيا.

ويرتبط معظم إنتاج الطاقة القطري بعقود طويلة الأمد. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة إنه لا توجد دولة واحدة لديها القدرة على أن تحل محل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالغاز الطبيعي المسال في حالة تعطل هذه الإمدادات.

وقال المصدر إن رحلة الأمير تهدف أيضا إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى “أرضية مشتركة جديدة”.

ووصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات الأمريكية، وردت طهران بانتهاك تدريجي للقيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.