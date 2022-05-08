إسرائيل تعلن اعتقال منفذي عملية “إلعاد” بعد مطاردة استمرت 3 أيام (فيديو)

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقالها الفلسطينيين الاثنين المشتبَه بتنفيذهما عملية “إلعاد” في تل أبيب، بعد ثلاثة أيام من المطاردة، قرب منطقة رأس العين بأراضي الـ 48.

وادّعت سلطات الاحتلال، أن الشابين أسعد يوسف أسعد الرفاعي، وصبحي عماد صبيحات، من بلدة رمانة غرب جنين، نفذا يوم الخميس الماضي، عملية طعن في منطقة “إلعاد” في تل أبيب، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، اليوم الأحد، إن السلطات اعتقلت الفلسطينيين اللذين قتلا ثلاثة إسرائيليين في هجوم ببلدة لليهود المتطرفين -الخميس- الذي وافق ما تطلق عليه إسرائيل “يوم الاستقلال” بحسب التقويم العبري.

وجاء في بيان أولي مشترك للمتحدثين باسم الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي “تم إلقاء القبض على الإرهابيين اللذين قتلا ثلاثة مدنيين إسرائيليين في الهجوم المميت ببلدة إلعاد” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) تسجيلًا مصورًا لما قالت إنها عملية الاعتقال التي ذكرت أنها جرت على مسافة قريبة من “إلعاد”.

מעצר המחבל pic.twitter.com/CtHKceqXzT — Or Heller אור הלר (@OrHeller) May 8, 2022

وكتب جيش الاحتلال عبر حسابه على تويتر “في نهاية عملية مشتركة لشرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي، تم اعتقال الإرهابيين اللذين نفّذا الهجوم في إلعاد بالقرب من المدينة”.

وتابع البيان “شمل السعي المشترك استخدام القوات التكنولوجية والاستخباراتية والتجميع والوحدات الخاصة، من الشرطة وجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك وحدة ماجلان ووحدة السموم ومقاتلي لواء الكوماندوز”.

وأضاف أنه “بمساعدة مروحيات وحدة الطيران التابعة للشرطة الإسرائيلية، اكتشف فريق مشترك الشكلين المشبوهين بالقرب من المحجر”.